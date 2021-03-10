خبيرة: 7 ألوان تتربع على عرش موضة ربيع 2021
الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:31 م
هويدا سعيدطباعة
أيام تفصلنا عن فصل الربيع، الذى يتميز بالجو المنعش والالوان الزاهية، وحسب خبيرة الموضة دينا إسماعيل، ترصد "الدستور" أبرز ألوان موضة ربيع 2021.
1- الأخضر الصريح:
من الألوان التي تشعرنا بالراحة النفسية وهو أبرز موضة ربيع 2021.
2- اللون الأحمر:
واحد من أكثر ألوان جرأة، والذي لا غني عنه في كل ربيع.
3- "الفوشيا" أو الوردي
من الألوان المبهجة التي تميز موضة ربيع 2021.
4- اللون الأبيض:
من الألوان الأساسية في فصل الربيع يفضله كثيرون.
5- اللون التركواز
من الألوان التى تمد الإنسان بالطاقة الإيجابية، يتربع هذا العام علي عرش موضة ربيع 2021.
6- اللون الأصفر
لون حيوي مستوحى من أبرز صيحات موضة ربيع 2021
7- اللون البرتقالي
لا غني عنه في موسم ربيع 2021.
1- الأخضر الصريح:
من الألوان التي تشعرنا بالراحة النفسية وهو أبرز موضة ربيع 2021.
2- اللون الأحمر:
واحد من أكثر ألوان جرأة، والذي لا غني عنه في كل ربيع.
3- "الفوشيا" أو الوردي
من الألوان المبهجة التي تميز موضة ربيع 2021.
4- اللون الأبيض:
من الألوان الأساسية في فصل الربيع يفضله كثيرون.
5- اللون التركواز
من الألوان التى تمد الإنسان بالطاقة الإيجابية، يتربع هذا العام علي عرش موضة ربيع 2021.
6- اللون الأصفر
لون حيوي مستوحى من أبرز صيحات موضة ربيع 2021
7- اللون البرتقالي
لا غني عنه في موسم ربيع 2021.