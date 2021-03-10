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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

خبيرة: 7 ألوان تتربع على عرش موضة ربيع 2021

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:31 م
موضة ربيع 2021
موضة ربيع 2021
هويدا سعيد
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أيام تفصلنا عن فصل الربيع، الذى يتميز بالجو المنعش والالوان الزاهية، وحسب خبيرة الموضة دينا إسماعيل، ترصد "الدستور" أبرز ألوان موضة ربيع 2021.

1- الأخضر الصريح:
من الألوان التي تشعرنا بالراحة النفسية وهو أبرز موضة ربيع 2021.

2- اللون الأحمر:
واحد من أكثر ألوان جرأة، والذي لا غني عنه في كل ربيع.

3- "الفوشيا" أو الوردي
من الألوان المبهجة التي تميز موضة ربيع 2021.

4- اللون الأبيض:
من الألوان الأساسية في فصل الربيع يفضله كثيرون.

5- اللون التركواز
من الألوان التى تمد الإنسان بالطاقة الإيجابية، يتربع هذا العام علي عرش موضة ربيع 2021.

6- اللون الأصفر
لون حيوي مستوحى من أبرز صيحات موضة ربيع 2021

7- اللون البرتقالي
لا غني عنه في موسم ربيع 2021.

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