خبيرة: 7 ألوان تتربع على عرش موضة ربيع 2021

أيام تفصلنا عن فصل الربيع، الذى يتميز بالجو المنعش والالوان الزاهية، وحسب خبيرة الموضة دينا إسماعيل، ترصد "الدستور" أبرز ألوان موضة ربيع 2021.1- الأخضر الصريح:من الألوان التي تشعرنا بالراحة النفسية وهو أبرز موضة ربيع 2021.2- اللون الأحمر:واحد من أكثر ألوان جرأة، والذي لا غني عنه في كل ربيع.3- "الفوشيا" أو الورديمن الألوان المبهجة التي تميز موضة ربيع 2021.4- اللون الأبيض:من الألوان الأساسية في فصل الربيع يفضله كثيرون.5- اللون التركوازمن الألوان التى تمد الإنسان بالطاقة الإيجابية، يتربع هذا العام علي عرش موضة ربيع 2021.6- اللون الأصفرلون حيوي مستوحى من أبرز صيحات موضة ربيع 20217- اللون البرتقاليلا غني عنه في موسم ربيع 2021.