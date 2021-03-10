رصد 45 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 45 انتهاكًا للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية بمحافظات (إدلب - اللاذقية - حماة - حلب).وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أن الجانب التركي في اللجنة المذكورة أعلن رصد 25 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال الساعات الأخيرة، حيث إن الجانب الروسي لم يتأكد من هذه الانتهاكات.وأضافت أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين نفذ خلال الـ24 ساعة الأخيرة عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 375 سلة غذائية بوزن إجمالي يصل إلى 2.865 طن إلى قرية رسم الخميس غربي بريف حلب.ولفتت إلى أنه بشكل عام تم تنفيذ 2754 عملية إنسانية بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية يبلغ 4778.608 أطنان في الأراضي السورية.