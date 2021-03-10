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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقدم برنامج شهير يقدم استقالته بسبب ميجان ماركل

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:12 م
ميجان ماركل
ميجان ماركل
منار أحمد
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قدم بريس مورجن الشهير بتقديمه البرنامج اليومي الصباحي على شاشة اي تي في التليفزيونية البريطانية، استقالته من عمله، بسبب تعليقات مثيرة للجدل أدلى بها وطالت ميجان ماركل بشكل خاص.

ويعتبر مورجن أول ضحية لما قاله الأمير البريطاني هاري وزوجته الأميركية ميجان ماركل في المقابلة التي أجرتها معهما الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري.

وكانت "هيئة الرقابة الإعلامية" المعروفة باسم Ofcom في المملكة المتحدة، قالت في وقت سابق الثلاثاء، إنها بدأت تحقيقا في ما قاله بيرس البالغ 55 سنة، ووجدت ما قال خاضعا لعقوبات ما يسمونه "قواعد الضرر والجرائم" بعد تلقيها أكثر من 41 ألف شكوى بشأن تعليقاته على ميجان.

وكانت "ميجان ماركل ذكرت في المقابلة مع وينفري أنها "لم تكن تريد البقاء على قيد الحياة" وسط كفاحها للوفاق مع العائلة البريطانية المالكة، وتم رفضها، إلا أن مقدم برنامج "صباح الخير بريطانيا" كرر أنه لا يصدق أي كلمة قالتها، مثيرا بذلك انتقادات الكثيرين، وفي مقدمتهم "الجمعية الخيرية للصحة العقلية" بالمملكة المتحدة.

حلقة الثلاثاء الماضي من البرنامج الذي يذاع على الهواء مباشرة، كانت آخر ما قدمه الإعلامي الشهير، وبعدها غادر الاستوديو غاضبا بسبب مناقشة محتدمة مع زميله Alex Beresford مقدم نشرة الطقس، وكانت حول مزاعم الأمير هاري وميجان بشأن "العنصرية" لدى بعض أفراد العائلة المالكة، وما أدلى به مورغان من تعليقات.

أما "آي تي في" المنتجة للبرنامج مشاركة مع "الجمعية الخيرية للصحة العقلية" بالمملكة المتحدة، فقبلت "قراره مغادرة البرنامج" من دون أن تضيف إلى بيانها شيئا، في إشارة ربما إلى قبول استقالته.

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