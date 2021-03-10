تأجيل امتحانات كلية البنات بأزهر أسيوط وإخلاء المدينة الجامعية بسبب كورونا

كشف الدكتور محمد عبد المالك مصطفى نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، أن إدارة الجامعة رصدت ظهور أعراض فيروس كورونا على طالبتين ومشرفتين بالمدينة الجامعية بجامعة الأزهر فرع أسيوط.وأوضح الدكتور محمد عبد المالك إنه تم نقلهم إلى العزل الجامعي بمستشفى جامعة الأزهر بأسيوط لخضوعهم للعلاج اللازم ومن هنا وحرصًا علي سلامة ومصلحة الجميع تقرر تأجيل الامتحانات لمدة أسبوع في كليات البنات بجامعة الأزهر فرع أسيوط حفاظًا علي صحة الطالبات وعدم انتشار الوباء فصحة الأبدان تقدم على الامتحان ومن هنا كان هذا التأجيل على ألا يؤثر هذا التأجيل علي بدء الدراسة وإمتحان المواد التي تم تأجيلها هذا الأسبوع يبدأ يوم السبت القادم.وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي إنه بعد التشاور مع فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر تقرر تأجيل أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات البنات بفرع أسيوط فقط، وإخلاء المدينة الجامعية للطالبات بأسيوط، وخضوعها لأعمال تطهير كاملة وموسعة وسريعة على أن تستأنف أعمال الامتحانات بعد أسبوع.