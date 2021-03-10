متحف عبدالوهاب مجانًا لمدة 6 أيام بمناسبة ذكرى ميلاده

احتفالًا بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال، تفتح دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر متحف محمد عبد الوهاب ومتحف الآلات الموسيقية بمعهد الموسيقى العربية مجانا للجمهور لمدة ستة ايام اعتبارا من السبت ١٣ مارس وحتى الخميس ١٨ مارس من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر.يمنح المتحف الفرصة للزائرين للتعرف على حياة موسيقار الأجيال، حيث يتم استقبال الزائرين بموسيقاه وأغانيه وهو مقسم إلى عدة قاعات إحداها تحمل اسم (قاعة الذكريات)، وتنقسم إلى جناحين الأول يلقى الضوء على طفولة محمد عبد الوهاب ونشأته وخطواته الأولى فى عالم الموسيقى العربية والسينما المصرية وعلاقته بالكتاب والفنانين والجوائز والتكريمات التي حصل عليها، أما الجناح الثاني يضم عددًا من غرف الفنان الخاصة مثل غرفة نومه ومكتبه الخاص ومجموعة من قطع الأثاث المفضلة لديه وبعض متعلقاته الشخصية، أما قاعة السينما تتضمن كل الأفلام التي قام بتمثيلها وتعرض للزائرين على شاشات خاصة، هذا الى جانب قاعة الاستماع والمشاهدة التى تضم مكتبة كاملة لأعماله من موسيقى واغانى وأفلام والبومات صوره الخاصة ومع الشخصيات العامة والفنانين ويمكن للزائر تصفحها من خلال برنامج اليكترونى تم تنفيذه على شاشات تعمل بنظام اللمس، كما يتم فتح متحف الآلات الموسيقية الموجود ايضا بمبنى المعهد ويحتوى على مجموعة من الآلات القديمة والتى تم العثور عليها أثناء ترميم معهد الموسيقى العربية وتم تجديدها بعناية وعرضها طبقًا لطبيعتها وتتنوع بين الوتريات وآلات النفخ والإيقاع وغيرها ويوجد بجوار كل منها لوحة إرشادية تشرح موجز عن الآلة.. بالإضافة الى جهاز يصدر صوتها ومنها الآت نادرة مثل البيانو الذى يحتوى على الثلاثة أرباع تون والمخصص للمعزوفات الشرقية، يوجد أيضًا آلة الكوتو اليابانية وآلة السينتار الهندية وآلة السانتور والة المندولين المعدنية التى عزف عليها محمد عبد الوهاب فى أغنية عاشق الروح بفيلم غزل البنات.يأتى ذلك فى إطار حرص دار الأوبرا على إحياء ذكرى رموز الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى، ولتعريف الأجيال الجديدة بعبقرية موسيقار الاجيال الذى أثري الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى بابداعاته الخالدة.يذكر أن احتفالات الأوبرا بذكرى ميلاد محمد عبد الوهاب تتواصل طوال شهر مارس عدة حفلات تتضمن باقة من ابداعاته حيث يشهد مسرح معهد الموسيقي العربية حفل وهابيات مساء السبت ١٣ مارس، حفل كلثوميات مساء الخميس ١٨ مارس، حفل وهابيات مساء الاحد ٢١ مارس وحفل فرقة الموسيقي العربية للتراث مساء الاحد ٢٨ مارس.