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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بروتوكول تعاون بين مستقبل وطن بقنا وأحد أكبر المراكز الطبية لجراحات العيون

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:11 م
العيون
العيون
قنا: إسلام البكري
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وقعت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز قوص، بمحافظة قنا، ويمثلها العمدة ياسر مختار وهب الله أمين المركز، بروتوكول تعاون مع مركز "سمايل لجراحات العيون والليزك" ويمثله الدكتور إيهاب أبو على استشارى طب وجراحة العيون والليزك، وذلك بهدف تقديم الخدمات الطبية لكافة أبناء محافظة قنا بتخفيضات تصل لـ 50 %، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وزعيم الأغلبية بمجلس النواب.

وقال المحاسب هشام قدوس العمارى، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بقنا، أن البروتوكول يأتى في إطار تنفيذ توجيهات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجًا لتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح العمدة ياسر مختار وهب الله أمين حزب مستقبل وطن بمركز قوص، أن البروتوكول ينص على قيام مركز " سمايل لجراحات العيون " وتحت مسئوليته وإشرافه الكامل بتوقيع الكشف بسعر 25 جنيهًا فقط، وإجراء العمليات بتخفيض 50 % وعمل النظارات الطبية بتخفيض 50 % أيضًا، مشيدًا بدور المركز في دعم المشاركة المجتمعية لخدمة أبناء محافظة قنا.

وأضاف أحمد محمد توفيق أمين شئون المجالس المحلية بأمانة الحزب بقوص: أن البروتوكول يخدم كل مراكز محافظة قنا وقراها، وسيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم قوافل طبية بالتنسيق بين أمانات حزب مستقبل وطن بمختلف المراكز ومركز سمايل لجراحات العيون، لتجوب القرى مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا؛ وبعد فحص الحالات سيتم توجيهها للمركز لعمل اللازم.

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