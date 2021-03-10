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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تسجل 2528 إصابة جديدة و19 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:19 م
كورونا
كورونا
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سجلت وزارة الصحة النمساوية ألفين و528 إصابة جديدة و19 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 481 ألفا و919 حالة، وقد تعافى منها 449 ألفا و53 حالة بينما توفى 8 آلاف و776 حالة.

وأضافت أنه يتواجد بالمستشفيات 1605 حالات منهم 315 حالة في العناية المركزة، مشيرا إلى أن عدد متلقي لقاح كورونا بلغ 860 ألفا و142 حالة.

وأوضح البيان أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت كالتالي: بورغنلاند 113 وكارينثيا 179 والنمسا السفلى 547 والنمسا العليا 462 وسالزبورغ 230 وستيريا 285 وتيرول 111 وفورارلبرغ 55 وأخيرا العاصمة فيينا 546 حالة.

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