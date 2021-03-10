مصر للطيران تسير 44 رحلة بمطار القاهرة اليوم

تسير مصر للطيران اليوم الأربعاء، بمطار القاهرة الدولي ٤٤ رحلة جوية بمعدل ٢٩ رحلة دولية، و٤ رحلات شحن جوى، تنقل أكثر من ٣٦٤٧ راكبا.وتسير الشركة الرحلات إلى كل من بغداد، لاجوس، أبوظبي، لندن، باريس، اسطنبول، دبي، امستردام، روما، نيويورك، ميلانو، الخرطوم، بيروت، عمان، الشارقة، مسقط، اديس ابابا، والرحلات الداخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.وتلتزم الشركة الوطنية للطيران بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية والتجارية والداخلية لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان.