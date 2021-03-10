أوروبا تحصل على 4 ملايين جرعة إضافية من لقاح فايزر- بيونتيك في مارس

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، إنها توصلت لاتفاق مع شركتي فايزر وبيونتيك للحصول علىأربعة ملايين جرعة إضافية من لقاح كوفيد-19 هذا الشهر.وأضافت أن الهدف من هذه الجرعات الإضافية تسهيل الحركة عبر الحدود والسيطرة على بؤر الفيروس.وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية "هذه الجرعات من خلال استخدامها المستهدف في أماكن بالغة الأهمية، وبخاصة في المناطق الحدودية، ستسهم أيضا في ضمان أو عودة حرية حركة السلعوالأفراد".كانت فايزر قد تعهدت من قبل بتزويد الاتحاد الأوروبي بخمسمئة مليون جرعة لقاح إجمالا بحلول نهاية 2021.