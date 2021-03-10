بوابة الحكومة المصرية.. الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة



خدمات بوابة الحكومة المصرية وتقدم الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الاربعاء الموافق 10 - 3 - 2021 بوابة الحكومة المصرية للاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة من خلال الرابط التالي: www.egypt.gov.eg ، حيث يتجنب العديد منهم الذهاب إلى مقر وزارة الداخلية نظرًا لما يمر به العالم وخاصة مصر من انتشار جائحة كورونا المستجدة (كوفيد19-)، وذلك لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة الفيروس.

1 - خدمات الوثائق الشخصية.



2 - خدمة الاستعلام والدفع والتحصيل الإلكترونى للضرائب.



3 - تسجيل قراءة عداد الكهرباء.



4 - بوابة المشتريات الحكومية.



5- الخرائط الحكومية.



6 - وظائف حكومية شاغرة.



7 - خدمات نيابات المرور.



8 - خدمات القنصليات بالخارج.

خدمات تقدم من خلال الإنترنت عبر موقع وزارة الداخلية الالكترونية

وننشر لكم خدمات موقع وزارة الداخلية الالكترونية والتي تتعدد فيما يلي: -



1 - شهادة ميلاد.

2 - شهادة ميلاد أول مرة.

3 - قيد وفاة.

4 - وثيقة زواج.

5 - وثيقة طلاق.

6 - قيد عائلي مميكن سابقا.

7 - قيد فردي.

8 - بطاقة رقم قومي.

9 - كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

10 - شراء استمارة رقم قومي.

11 - استعلام عن خدمات الأحوال المدنية.

12 - صحيفة حالة جنائية.

13 - استعلام صحفية حالة جنائية.

14 - تجديد تصريح عمل.

15 - بدل فاقد تصريح عمل.

16 - شهادة مخالصة.

17 - استعلام تصاريح العمل.



الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر برقم اللوحة 1 - شهادة ميلاد.2 - شهادة ميلاد أول مرة.3 - قيد وفاة.4 - وثيقة زواج.5 - وثيقة طلاق.6 - قيد عائلي مميكن سابقا.7 - قيد فردي.8 - بطاقة رقم قومي.9 - كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.10 - شراء استمارة رقم قومي.11 - استعلام عن خدمات الأحوال المدنية.12 - صحيفة حالة جنائية.13 - استعلام صحفية حالة جنائية.14 - تجديد تصريح عمل.15 - بدل فاقد تصريح عمل.16 - شهادة مخالصة.17 - استعلام تصاريح العمل.

1 - تسجيل الدخول على رابط موقع وزارة الداخلية www.egypt.gov.eg



2 - اختيار من الخدمات الإلكترونية المرور.



3 - اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية التي تريد الاستعلام عنها.



4 - تظهر نافذة فيها ثلاث اختيارات:- (مخالفات المرور سواء خدمة مخالفات رخصة السيارة أو خدمة مخالفات رخصة القيادة أو خدمات متابعة الطلبات).

5 - اختر خدمة مخالفات رخص المركبات.

6 - تنقل إلى صفحة إدخال البيانات.

7 - ادخل رقم اللوحة المرورية.

8 - اضغط استعلام المخالفات المرورية.

بوابة الحكومة المصرية.. الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة، تصدر محركات البحث العالميه عبر الانترنت والسوشيال ميديا من مالكي المركبات "السيارات والدرجات النارية وغيرها"، وذلك نظرا لتقاعس والخوف ايضا للذهاب إلى مقر وزارة الداخلية ويرجع ذلك بسبب المسافة وايضا بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).