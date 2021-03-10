ليبيا تسجل 910 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلن المركز الليبي الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 910 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 141 ألفا و598 حالة.ونقلت بوابة الوسط عن المركز، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 33 حالة وفاة جديدة ليبلغ مجموع حالات الوفاة 2330، بالإضافة إلى تماثل 926 للشفاء ليبلغ إجمالي حالات التعافي 128 ألفا و928 حالة.