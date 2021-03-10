تجديد شهادة «الأيزو» لمعامل شركة مياه بني سويف

أعلن اللواء مهندس أحمد محمود صحصاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم الأربعاء، عن تجديد شهادة الاعتماد (إيجاك) طبقا لمتطلبات المواصفة الدولية "ISO IEC17025-2017" والمتطلبات الخاصة بالمجلس.وأكد صحصاح، أن معامل الشركة تقوم برفع عينات بصورة منتظمة للتأكد من جودة وسلامة مياه الشرب المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية، بالإضافة إلى رفع عينات صرف صحي وتحليلها ومطابقتها لإعادة استخدامها مرة أخرى في الزراعات الخاصة بالغابات الشجرية، حيث تم رفع وتحليل ما يقرب من 20 ألف عينة خلال العام الماضي.ووجه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع المعامل بالشركة للجهد المبذول للارتقاء بمنظومة العمل، مطالبا ببحث جميع العاملين بالشركة بذل مزيدا من الجهد من أجل توفير خدمة متميزة لمواطني محافظة بني سويف.