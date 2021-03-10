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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ماس كهربائي وراء حريق شقة سكنية في السلام

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:08 م
حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية
داليا عبد الباسط
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كشفت معاينة نيابة السلام، اليوم الأربعاء، لآثار حريق نشب داخل شقة سكنية، بأن ماسا كهربائيا السبب في نشوب الحريق، ولا توجد خسائر بشرية ناتجة عن الحريق، كما أكدت المعاينة عدم وجود أي شبهة جنائية.

و تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بمدينة السلام.

و تلقى اللواء انتصار منصور، مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق في شقة سكنية بمدينة السلام، وعلى الفور جرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الخامس كائنة في عقار مكون من 10 طوابق، وجرى إعداد كردون حوله ومحاصرة النيران خشية امتدادها إلى العقارات المجاورة والشقق السكنية المتواجدة في ذات العقار.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وحاصرتها وإخمادها، وتم إجراء عمليات التبريد لضمان عدم تجدد النيران مع عدم وجود إصابات بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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