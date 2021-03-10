رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

إذا كنت مواليد برج البقرة الصيني.. ماذا تخبأ 2021 لك؟

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:07 م
مواليد برج البقرة
مواليد برج البقرة الصيني
هويدا سعيد
طباعة
نحن في سنة برج الثور أوالعنزة الصيني، ومن المهم أن تعرف برجك الصيني، فالصينيون بارعون في الفلك وفن التنجيم بحسب خبيرة الفلك ندي عادل التى توضح برجك الصيني وخصائصه:

خصائص شخصيتك
كل برج يمثله حيوان وتميزه خصائص وسمات شخصية تنطبق على الشخص الذي ولد في هذه السنة، وهناك اثنا عشر برج صيني، عكس الابراج الغربية، لا تنظر الابراج الصينية إلى الأبراج السماوية أو الكواكب لتوقع مصير شخص ما، وبدلا من ذلك، فان علم التنجيم الصيني يتعامل مع علوم التكهن او العناصر الخمسة (الأرض والنار والماء والمعادن والخشب).

الابراج الصينية وعلم التنجيم
علم التنجيم الصيني مبني حول دورات القمر، والعام الذي ولدت فيه، والعنصر الصيني الخاص بك، (يانغ)) الطاقة الذكرية، أو( يين ) أوالطاقة المؤنثة للسنة التي ولدت فيها.

اعرف برجك الصيني وخصائص شخصيتك إذا كنت من مواليد هذه السنة:
مواليد برج البقرة الصيني
برج البقرة -1901- -1913- -1925- -1937- -1949- -1961- -1973- -1985- -1997- -2009-
-2021-
البرج الصيني: الثور او البقرة
العنصر: الأرض
يتوافق مع: الأفعى والديك
الخصائص: مخلص وموثوق به وشامل وقوي وعاقل وثابت، ومصمم.

موضوعات متعلقة

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2021

اختفاء الطالبتين «دنيا وفرح» عقب انتهاء امتحاناتهما بجامعة حلوان

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي واستئناف رحلات الدول العربية

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

الصور

image description

جامعة أسيوط: غدًا فتح باب التقديم لشغل 365 وظيفة طبيب مقيم

image description

حملات نظافة وتشجير ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر» بأسيوط

image description

مياه أسيوط: 481 مليون جنيه توسعات ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

تأجيل امتحانات كليات البنات بـ «أزهر أسيوط» لتطهير المبانى

image description

جامعة أسيوط تعقد لجنة لتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات

الأكثر قراءة

«خنقها شقيقها».. كشف لغز مقتل سيدة ادعى أهلها انتحارها بالمنيا

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

حبس المتهم بالتحرش بطفلة المعادي.. وضبط المتستر عليه

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي واستئناف رحلات الدول العربية

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

إلغاء 7 مهرجانات صيفية في ألمانيا وسويسرا

بولندا تستأنف قطع الأشجار في أكبر غابة بدائية في أوروبا

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

موعد بداية الصيف ٢٠٢١

أيام زمان

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

«زغرودة عبد الوهاب»... كيف تمرد موسيقار الأجيال على عرض السادات بالغناء؟

«لا تغفر للفنان».. نصيحة محمود عوض لـ«موسيقار الأجيال»

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

في كتاب جديد.. عادل كريمي يتقصى تجربة عبدالوهاب البياتي

«هؤلاء هم الإخوان».. إصدار جديد عن سلسلة رؤية بهيئة الكتاب

متحف عبدالوهاب مجانًا لمدة 6 أيام بمناسبة ذكرى ميلاده

هاني عبد الجواد: الكاريكاتير فن التعبير عن الذات