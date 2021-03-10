مطار القاهرة يستقبل 163 رحلة اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، 163 رحلة دولية وداخلية وتجارية تنقل 16.500 ألف راكب من مختلف الجنسيات بمرحلتي السفر والوصول، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم.يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة الركابية والجوية الوافدة إلى البلاد.وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة عمليات التعقيم والتطهير لصالات السفر والوصول والمنشآت والمكاتب الفنية والإدارية، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، ومنظّمة الصحة العالمية، لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطار.