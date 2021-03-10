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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«الأوبرا» تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج على مسرح الجمهورية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:03 م
الأوبرا
الأوبرا
حسن أمين
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تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، بذكرى الاسراء والمعراج حيث تقدم فرقة الانشاد الديني أمسية روحانية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام، وذلك في الثامنة مساء الخميس 11 مارس علي مسرح الجمهورية.

و يتضمن البرنامج باقة مختارة من اشهر الابتهالات والأناشيد الدينية منها ( نور نور، ما شممت الورد، يا إله الكون يا سندي، سلامي علي طيبة، روضة الهادي، صلوا عليه، عليك سلام الله، محمد يا رسول الله، يارب أنا العبد الفاني، حوزت البها، يا رسول الله أجرنا، السدرة(صاحب المعراج)،اشهدوا، وأسماء الله الحسني).

أداء كل من "حسام صقر، إبراهيم فاروق، أشرف زيدان، محمد عبد التواب، أحمد بكر، محمد الجزار، حاتم زايد، باسم عبدالوهاب، وبلال مختار".

و فرقة الإنشاد الديني أسسها الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة عام 1972، وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 وكان الهدف منها الحفاظ علي التراث الغنائي الديني، تخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة على أداء الأناشيد وال، إلى جانب مشاركتها في إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام بمسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة، والإسكندرية، ودمنهور .

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