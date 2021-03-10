بعد إطلاق اسمه على مدرسة.. والدة شهيد ببورسعيد: «النهاردة فرح ابني»

أطلق اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اسم الشهيد محمود مندور على مدرسة ابتدائي بحي المناخ - الجلاء سابقًا - في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والتي تواكب ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في التاسع من مارس عام 1969.وأتاح المحافظ الفرصة للشقيقة الصغرى للشهيد بقص شريط المدرسة عقب تغيير اسمها، في الوقت الذي حملت والدته علم مصر، ورفع أفراد أسرته عدد من اللوحات التي تحمل صورة الشهيد.وقالت نجلاء السيد والدة الشهيد محمود مندور: "مقدرتش أحتفل بفرحه لكن النهاردة وهما بيطلقوا اسمه علي مدرسة اعتبرته فرحه".وأضافت لـ"الدستور ": "ابني كان راجل عاش ومات راجل أنا فخورة بيهرفع راسي وحمي أرضه وعرضه وحمي كتيبته وأصحابه في الكتيبة".وتابعت: "النهاردة يوم فرح ابني الراجل اللي وقف وواجه واتصدى ومخفش أو رجع لورا بالعكس ابني بطل مات راجل".ومن جانبه، أكد محافظ بورسعيد، على أن أبطالنا الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن سيظلون يعيشون في ذاكرتنا دائمًا، لأنهم حفروا بدمائهم أسماء من نور خالدة، موجهًا الشكر والتقدير لأبطالنا من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضربون أروع الأمثلة في التضحية والعطاء من أجل الوطن.كما تقدم بالشكر لأسر شهداء أبطال القوات المسلحة والشرطة على ما قدموه للوطن من أرواح غالية ونماذج مشرفة لم تتأخر يومًا عن حماية تراب الوطن.