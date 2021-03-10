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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

استشارى: كورونا يؤثر على الأوعية الدموية الصغيرة بالقلب عكس باقى الفيروسات

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:17 م
كورونا
كورونا
فاتن خديوى - سارة سعودى
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قال الدكتور باسم ظريف، استشاري أمراض القلب بمعهد القلب القومي، إن فيروس كورونا يؤثر على الأوعية الدموية الصغيرة، خاصة القلب، على عكس الفيروسات الأخرى.

وأوضح أنه مع بداية ظهور الفيروس كان يتم التعامل معه كفيروس رئوي، وبالتالي كان متوقع أن تكون درجات الإصابة الشديدة مرتبطة بالأزمات الرئوية، لكن مع تزايد الإصابات وجدت حالات أصيبت بمضاعفات خطيرة تسببت في الوفاة دون أن يكن لها علاقة بالرئة، ولكن بسبب جلطات في شرايين القلب.

وقال إن فيروس كورونا حينما يهاجم الجهاز التنفسي تحدث ما يسمى بـ"العاصفة المناعية" التي تؤدي إلى نشاط مناعي للجسم وإفراز عدد من المحفزات التي تهاجم الجسم نفسه بدلًا من أن تهاجم الفيروس.

وأشار إلى تكون الكثير من التجلطات في الشريان التاجي والرئوي والشرايين المختلفة، وأنه وفقًا للجمعية الأمريكية لأمراض القلب فإن 20-30% من الوفيات بين حالات الإصابة الشديدة بكورونا نتيجة مضاعفات القلب والجلطات في الشريان الرئوي أو والتاجي.

ووضع استشاري أمراض القلب، محددان رئيسيان قبل استخدام أدوية السيولة ومضادات التجلط، الأول: تحليل D-dimer وهو اختبار دم يمكن استخدامه للمساعدة في استبعاد وجود جلطة دموية خطيرة، والثاني: أشعة الصدر.

وتابع: إذا كانت نتيجة تحليل D-dimer تمثل 3 أضعاف المعدل الطبيعي ينصح باستخدام أدوية السيولة، أما إذا وصل إلى 6 أضعاف المعدل الطبيعي يحتاج المريض إلى استخدام الحقن ويفضل أن يتم ذلك داخل المستشفى، مع استبعاد أن يكون نتيجة التحليل مرتفعة لأسباب اخرى وليس كورونا فقط.

وأضاف أنه بالنسبة لاشعة الصدر فإذا كانت نسبة إصابة الرئة أكثر من 50% لابد من تناول أدوية السيول، مشددًا على ضرورة تناول ادوية السيولة تحت إشراف طبي، لأن تناولها العشوائي قد يعرض المريض لنزيف.

وأشار إلى أن مضادات التجلط الحديثة مثل "ابيكساتراك" لا تحتاج إلى تكرار إجراء التحليل الخاص بسيولة الدم، لأنها تحقق كفاءة في عمل سيولة منضبطة، وتقلل احتمالية تعرض المريض لنزيف.

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