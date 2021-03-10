القبض على 3 للتنقيب عن الآثار في المعصرة

تمكن ضباط مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط 3 أشخاص، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة المعصرة في حلوان بمحافظة القاهرة.وأكدت تحريات ومعلومات قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن، وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط 3 أشخاص، مقيمين بمحل البلاغ، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالدور الأرضي بأحد العقارات، وعثر بداخلها على (حفرة قطرها 1.5 متر بعمق 10 أمتار- وأدوات تنقيب).وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.