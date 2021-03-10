كاتبة مصرية أيرلندية توجه رسالة قوية للرجال

في صدد ما نعاني منه من انتشار قضايا التحرش الجنسي بالكبار والصغار، وزيادة العنف ضد المرأة في جميع أنحاء العالم، وجهت الكاتبة المصرية الإيرلندية سلمى الورداني رسالتها إلى الرجال التي تتضمن وجوب مناضلة الرجل من أجل حقوق المرأة.وأضافت أنه يمكن القيام بذلك من خلال الدعوة إلى المساواة في الأجور، والمساعدة في وقف التحرش، ومعالجة كراهية النساء، والتمييز على أساس الجنس، وكسر الأدوار النمطية للمرأة.وتطلب الورداني من الرجال التفكير فيما فعلته النساء من قبل في مساعدتهن في حياتهن وتمكنيهن، وقد حان الوقت من أجل أن يقوم الرجال بذك خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.تقول سلمى على صفحتها الخاصة على الانستجرام: "عزيزي الرجل.. اليوم العالمي للمرأة ليس وقتًا لتخبرنا فيه عن مدى حبك لأمك، أو كيف نشأت في منزل مع أختك، ليس هذا هو الوقت المناسب لك لمشاركة اقتباسات من ميشيل أوباما أو ماري كوري بينما تشعر وكأنك جزء من القتال.. إنه الوقت لكي تتنازل عن مقعدك من أجل المرأة".ولدت سلمى في مصر لأب مصري وأم إيرلندية، ونشأت في إنجلترا على يد والدتها الأيرلندية وزوجها الباكستاني، وأصبحت كاتبة ومتحدثة عامة ومقدمة برامج في هيئة الإذاعة البريطانية، تتحدث عن تحرير المرأة.