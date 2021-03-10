صيد كاميرات المراقبة.. القصة الكاملة لواقعة التحرش بـ«طفلة المعادي»

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بقضية التحرش بطفلة المعادي، والتي أثارت غضبا واسعا على ساحات السوشيال ميديا، وسط مطالبات بالقبض على المتحرش وتوقيع أقصى عقوبة عليه، حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكانه والقبض عليه، وتقديمه لجهات التحقيق.البدايةبدأت القصة بنشر فتاة لقطات وثقتها كاميرات المراقبة أمام معمل تحاليل، ترصد استدراج متحرش المعادى لطفلة داخل إحدى العمارات وتحرشه بها، حيث كان يرتدي بدلة سوداء ويلتفت حوله ليتأكد من عدم متابعة أحد له.اصطحب المتحرش الطفلة بعيدا عن الأنظار وبجوار السلم، وبدأ في التحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، وذلك قبل أن تخرج الفتاة من الشقة ومعها سيدة أخرى كانت أنقذت الطفلة من التحرش، واسرعت الطفلة خارج العقار.نشر الفيديونشرت هذا الفيديو سيدة تدعى أوجيني أسامة على صفحتها وحصد الآف المشاركات مطالبين القبض على المتحرش.القبض عليهقالت الداخلية في بيان صادر عنها مساء الثلاثاء: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم نشره على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) متضمنًا مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص يتحرش بطفلة بمنطقة المعادى بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات والاستعانة بالتقنيات الحديثة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة».القبض على صديقهقررت النيابة العامة، حبس «مدحت س»، عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإخفاء محمد جودت المتحرش بـ«طفلة المعادي».وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهم سيئ النية وعلم بما ارتكبه المتهم، وبمطاردة الشرطة له للقبض عليه وعرضه على النيابة العامة، ومع ذلك تستر عليه وأخفاه في شقته بمنطقة دار السلام.