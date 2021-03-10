تجهيزات زواج وتطوير منازل.. «تحيا مصر» ينظم قوافل حماية بسوهاج

ينظم صندوق تحيا مصر مجموعة من قوافل الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للأسر الاولى بالرعاية بمحافظة سوهاج لمدة 3 أيام، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أوجه الرعاية لهذه الأسر في إطار البرنامج القومي لتنمية الريف المصري.وسلم الصندوق، صباح اليوم، تجهيزات الزواج لـ56 فتاة أولى بالرعاية ضمن مبادرة "دكان الفرحة"، بحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.وقال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن الصندوق يكثف من أنشطته في مجالات الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية لاسيما في المحافظات التي تتضمن أكثر عدد من القرى الأكثر احتياجا، طبقا لما يرصده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وفي إطار التنسيق مع البرنامج القومي لتنمية الريف المصري.وأضاف أنه من المزمع إطلاق قافلة المبادرة الرئاسية "نور حياة"، بقرية شندويل في مركز المراغة، صباح غد الخميس، والتي ستستقبل نحو 500 مواطن لإجراء الكشف الطبي على العيون وتحويل الحالات المتطلبة لإجراء عمليات المياه البيضاء إلى مستشفى سوهاج العسكري، فضلا عن تسليم العلاج والنظارات للمرضى داخل القافلة.وفي ذات السياق، أوضح عبد الفتاح، أن فرق عمل الصندوق، تقوم أيضا بمتابعة تنفيذ مشروع تطوير المنازل المتدهورة داخل المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك استعدادا لتسليم المنازل لأصحابها، مشيرا إلى انه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والتي تتضمن تطوير 205 منازل في قرى مشطا والشوكة بمركز طما، والجزازرة وأبو عزيز بمركز الرماغة، والسمطا وبني منصور بمركز البلينا.وأشار المدير التنفيذي للصندوق، إلى أن أعمال رفع كفاءة المنازل تشمل تأهيل مبني المنزل، تبليط الأرضيات، أعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم وإقامة الاسقف، مشيرا إلى أنه تم مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي سيتم تطويرها بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، السيدات المعيلات.