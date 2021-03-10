حجز طعون متهمي «خلية الأمل» على إدراجهم بقوائم الإرهاب

حجزت محكمة النقض، الطعون المقدمة من 13 متهما، بينهم زياد العليمي، ورامي شعث على قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين، في القضية المعروفة بـ"خلية الأمل"، وذلك لجلسة 9 يونيو، للحكم.يذكر أن الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، قررت إدراج زياد العليمي و12 آخرين من خلية الأمل على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات.