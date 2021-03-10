«الأعلى للأزهر» يوافق على مد فترة الانتهاء من الرسائل العلمية لمدة عام

وافق المجلس الأعلى للأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في جلسته الأخيرة على مد فترة استثنائية عام من 21/ 12/ 2020 حتى 20/ 12/ 2021م للباحثين المصريين والوافدين، فرصةً أخيرة للانتهاء من رسائلهم العلمية.وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، أن القرار يأتي من منطلق حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، على مصلحة الباحثين والباحثات المصريين والوافدين، وتيسيرًا عليهم؛ تقديرًا للظروف التي نمر بها جميعًا خلال مواجهة تداعيات جائحة كورونا، ومنحهم فرصة لاستكمال أبحاثهم العلمية.