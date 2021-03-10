الإمام الأكبر للسفير الإماراتي: التعاون المشترك ساهم في مواجهة التطرف

استقبل فضيلة الإمام الأكبرالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، بمقر مشيخة الأزهر الشريف، الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات بالقاهرة، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى جامعة الدول العربية.وخلال اللقاء، رحب فضيلة الإمام الأكبر بالسفير الإماراتي، متمنيا له التوفيق والسداد خلال فترة خدمته بالقاهرة، مؤكدا على متانة العلاقات بين الأزهر والإمارات، وأن التعاون المشترك قد ساهم بشكل كبير في مواجهة الفكر المتطرف ومد جسور الحوار بين الشرق والغرب.من جانبه، أعرب السفير حمد الشامسي، عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، مؤكدا تقدير الإمارات للأزهر الشريف وشيخه فضيلة الإمام الأكبر ومشيدا بالدور المحوري الذي يقوم به فضيلته في ترسيخ قيم السلام والأخوة الإنسانية على المستويين الإقليمي والعالمي، والدور الكبير الذي يقوم به فضيلته في بيان الصورة الصحيحة عن الدين الإسلامي ونشر منهج الأزهر الوسطي المعتدل.