رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مياه القناة»: تشغيل محطة البورسعيدية بكامل طاقتها بعد أعمال الصيانة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:52 م
مياه القناة
مياه القناة
مصطفى دياب
طباعة
أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، عن تشغيل محطة مياه "البورسعيدية" الكومباكت بمنطقة المنايف بكامل طاقتها، والتى تبلغ طاقتها التصميمية 90ل ث لخدمة قرية المنايف بالكامل والعزب التابعة لها، وذلك بعد إعادة التأهيل ورفع الكفاءة وصيانة المحطة، وذلك للقضاء بشكل نهائي على مشكلة ضعف مياه الشرب بمنطقة المنايف وابو بلح، وعدد من المناطق المجاورة، بسبب الزيادة السكانية.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أن تم إعادة التأهيل ورفع الكفاءة أعمال صيانة الطلمبات، ومنظومات الكلور، وتغيير الوسط الترشيحى، وتغيير الواح الترسيب، وصيانة لوحات الرفع “العكرة – الفلاتر- الشبكة" بالإضافة الى أعمال مراشمة ودهان حاويات العكرة والترسيب والمرشحات، وتطوير مأخذ المحطة طبقا للكود المصرى والاهتمام بالموقع العام للمحطة، وتأمينه أولًا بأول من نواتج الحفر، مؤكدًا على أهمية أعمال الصيانة والإحلال والتجديد، حفاظًا على علي المحطة وإطالة عمرها الافتراضي وتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وأشار رئيس مياه القناة، على ضبط جودة مياه الشرب بالشركة وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة لعمل التحليل المطلوبة (الكيميائية والميكروبيولوجية) يوميًا على مدار الـ24 ساعة للتأكد من صلاحيتها، استمرارًا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

موعد نتيجة الصف الاول الثانوي 2021

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي واستئناف رحلات الدول العربية

إصابة باتشيكو في المران.. وطبيب الزمالك يكشف التفاصيل

الصور

image description

حملات نظافة وتشجير ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر» بأسيوط

image description

مياه أسيوط: 481 مليون جنيه توسعات ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

تأجيل امتحانات كليات البنات بـ «أزهر أسيوط» لتطهير المبانى

image description

جامعة أسيوط تعقد لجنة لتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات

image description

لجنة لمعاينة الأراضي المخصصة لمشروعات تطوير الريف المصري بأسيوط

الأكثر قراءة

حبس المتهم بالتحرش بطفلة المعادي.. وضبط المتستر عليه

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

مصر بعيدة عنها.. إلى أين وصلت الموجة الثالثة من كورونا عالميًا؟

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي واستئناف رحلات الدول العربية

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

موعد بداية الصيف ٢٠٢١

توزيع منهج الصف الرابع الابتدائي 2021

دراسة: كاليفورنيا ربما تصبح أول ولاية تتعافى من كورونا

أيام زمان

«زغرودة عبد الوهاب»... كيف تمرد موسيقار الأجيال على عرض السادات بالغناء؟

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

«شكى له من شركته».. كواليس علاقة حسن الإمام بالعندليب الأسمر

«أنت حبيبي».. الفيلم المتسبب في شائعة زواج شادية وفريد الأطرش

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

«هؤلاء هم الإخوان».. إصدار جديد عن سلسلة رؤية بهيئة الكتاب

متحف عبدالوهاب مجانًا لمدة 6 أيام بمناسبة ذكرى ميلاده

النخبة تطرح كتاب «أفكار ماركسية في الميزان» لـ طارق حجي

تأجيل أولى فعاليات سلسلة رموز ثقافية بالمجلس الأعلى