«مياه القناة»: تشغيل محطة البورسعيدية بكامل طاقتها بعد أعمال الصيانة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، عن تشغيل محطة مياه "البورسعيدية" الكومباكت بمنطقة المنايف بكامل طاقتها، والتى تبلغ طاقتها التصميمية 90ل ث لخدمة قرية المنايف بالكامل والعزب التابعة لها، وذلك بعد إعادة التأهيل ورفع الكفاءة وصيانة المحطة، وذلك للقضاء بشكل نهائي على مشكلة ضعف مياه الشرب بمنطقة المنايف وابو بلح، وعدد من المناطق المجاورة، بسبب الزيادة السكانية.وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أن تم إعادة التأهيل ورفع الكفاءة أعمال صيانة الطلمبات، ومنظومات الكلور، وتغيير الوسط الترشيحى، وتغيير الواح الترسيب، وصيانة لوحات الرفع “العكرة – الفلاتر- الشبكة" بالإضافة الى أعمال مراشمة ودهان حاويات العكرة والترسيب والمرشحات، وتطوير مأخذ المحطة طبقا للكود المصرى والاهتمام بالموقع العام للمحطة، وتأمينه أولًا بأول من نواتج الحفر، مؤكدًا على أهمية أعمال الصيانة والإحلال والتجديد، حفاظًا على علي المحطة وإطالة عمرها الافتراضي وتقديم خدمة متميزة للمواطنين.وأشار رئيس مياه القناة، على ضبط جودة مياه الشرب بالشركة وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة لعمل التحليل المطلوبة (الكيميائية والميكروبيولوجية) يوميًا على مدار الـ24 ساعة للتأكد من صلاحيتها، استمرارًا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.