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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غدًا.. أوبرا الإسكندرية تحيى ذكرى عبد الحليم حافظ

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:51 م
أوبرا
أوبرا
هبه عويضه
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تنظم دار الأوبرا المصرية، على مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية، فى الثامنة من مساء غدِ الخميس الموافق حفلًا فنيا بمناسبة ذكرى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.

يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختارة من روائع العندليب، ويبدأ الفاصل الاول من الحفل بموسيقى فاتت جنبنا، أداء الأوركسترا، يا مالكا القلب، أداء الفنان امير الرفاعى، حاجة غريبة "دويتو غنائى" أداء الفنان أمير الرفاعى، والفنانة شمس إبراهيم، صولو تشيلو أداء الفنان إسلام خميس، لو كنت يوم أنساك، أعز الناس، أداء الفنان محمد الخولى، جبار الفنان أداء أيمن مصطفى.

وبالفاصل الثانى يقدم الدكتور إيهاب عبدالحميد فقرة متميزة على آلة الكمان، ثم يقدم الفنان مصطفى سعد أغنية بأمر الحب، تعالى اقولك "دويتو غنائى" أداء الفنان مصطفى سعد الفنانة يمنى حسن، الحلو حياتى، رسالة من تحت الماء أداء الفنان ياسر سعيد، ويختتم الحفل الفنان محمد متولى بأغنيتى ضحك ولعب، لست قلبى.

يشار إلى أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى قد تم تأسيسها فى الموسم الفنى لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.

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