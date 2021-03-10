تأجيل محاكمة أحمد شفيق في فساد جمعية خدمات مصر الجديدة لـ 7 أبريل

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، حجز محاكمة الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء الأسبق و2 آخرين، في اتهامهم بإهدار المال العام فى القضية المعروفة إعلاميا جمعية خدمات مصر الجديدة "حديقة الأسرة" لجلسة 7 أبريل المقبل للنطق بالحكم.وقال أحمد شفيق خلال انعقاد الجلسة لم أهدر جنيها من المال العام الخاصة بالدولة، وأن تلك المصاريف التي تتحدث عنها اوارق القضية جاءت نتيجة من الإعلان عن المشروع والتسويق له، وأضاف شفيق إن بروتوكول إنشاء الحديقة تمت الموافقة عليه من خلال ١٠ جهات ووزارات.وقال الدكتور حسنين عبيد دفاع أحمد شفيق، إنه من خلال تصفحه أوراق الدعوى من بدايتها حتى نهايتها وجد أنها تشير إلى عدم توافر خطيئة جنائية تدين المتهم الماثل أحمد شفيق أو المتهمين الآخرين، وأضاف أن الدعوى كانت عبارة عن بلاغ حرر في عام 2011 من شخص يدعى عامر محمد، وتم إحالته إلى النيابة التي استمعت إلى أقوال مقدم البلاغ والذى قال إن موكله أحمد شفيق أعطى موافقة شفاهية.وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، قضت ببراءة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق "غيابيا" وتوفيق محمد عاصي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق، فطعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بقبول الطعن شكلا وموضوعا بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر المحاكمة.‏