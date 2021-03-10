«العالمي للسياحة» يطلق مبادرة تمكين المرأة أبريل المقبل

قال المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، الذي يمثل القطاع الخاص العالمي للسياحة والسفر، إنه من المقرر أن تنعقد "مبادرة تمكين المرأة" للسفر في قمته العالمية السنوية أبريل من العام الجاري، في كانكون، المكسيك، من خلال إنشاء مجموعة استشارية للسفر والسياحة النسائية والتشاور على نطاق واسع عبر أصحاب المصلحة، بتحديد الأنشطة الرئيسية وأفضل الممارسات لدعم النساء في الجامعات، الشركات الصغيرة والمتوسطة، رجال الأعمال، عالم الشركات، عبر قطاع السفر والسياحة بأكمله.وستعمل المجموعة على زيادة الوعي بالتحديات الحالية وستقود الاستراتيجيات للعمل من أجل زيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية العليا داخل القطاع، وتطلق هيئة السياحة العالمية إعلان تمكين المرأة في أبريل في كانكون، والتي تأمل أن ينضم إليها 200 عضو من القطاع الخاص.وقالت جلوريا جيفارا، الرئيس والمدير التنفيذي لـ"WTTC": "أنا متحمسة جدًا لمشاركة خططنا للإعلان عن مبادرة تمكين المرأة في القمة العالمية في أبريل، يُعد السفر والسياحة أحد أكثر القطاعات تنوعًا في العالم، ويتألف من 54% من النساء، ونحن متحمسون لتشجيع تمكين المرأة في جميع أنحاء هذا القطاع، وأنا فخور جدًا بأن لدينا في مركز التجارة العالمي للسياحة غالبية مناصبنا القيادية تحتلها النساء".وتابعت: "لا يمكن التقليل من التأثير الاجتماعي للسفر والسياحة، أعتقد أنه لا يوجد إنكار أن هذا القطاع يساعد في خلق التعاطف، التعاطف مهم بالنسبة لي لأنه عندما يكون هناك تعاطف، تكون هناك فرصة أكبر للتفاهم والسلام والتسامح، وهو أيضًا قطاع له هدف وله تأثير اجتماعي إيجابي، إنه حقًا لديه القدرة على تغيير الحياة ويوفر الكثير من البهجة بغض النظر عن الجيل، ونحن نتطلع إلى المساهمة في هذا التأثير الإيجابي من خلال مبادرتنا".