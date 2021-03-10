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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش اليمني: انهيارات متسارعة للمليشيات الحوثية في تعز

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:47 م
الجيش اليمني
الجيش اليمني
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أكد الجيش اليمني أن العمليات العسكرية متواصلة في محافظة (تعز) جنوب غربي البلاد، وذلك بعد تحرير مديرية جبل حبشي بشكل كامل.

وقال مصدر عسكري، حسبما نقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأربعاء إن: "العمليات العسكرية تتواصل، كما أن الجيش يحرز تقدما ميدانيا واسعا وسط انهيارات متسارعة للمليشيات الحوثية في جبهات غرب تعز".

وأضاف المصدر أن التقدم مستمر في جبهة مقبنة، موضحا أن قوات الجيش شنت هجوما واسعا على مواقع تمركز الميليشيات في الجبهة وتمكنت خلالها من تحرير قرى (در خاف، وهوب الرعي، والقشعة، والعنصاب، والمنبهة، والمداهفة، والمنظافة، والرحبة)، كما حررت (سوق الكدحة، وتباب الشيكي والحمراء والخزان منبه وجبلي الدرب وعلقة).

يذكر أن قوات الجيش حررت مواقع استراتيجية في الجبهة ذاتها، أهمها جبل المطار وطريق الطوير في عزلة اليمن، بالإضافة إلى تحريرها لتبة الراعي وسائلة درخاف وجبل الدرب، بجبهة الكدحة، فيما تمكنت القوات الأحد الماضي من تحرير مديرية جبل حبشي في محافظة تعز بشكل كامل.

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