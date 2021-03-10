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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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طريقة عمل كيكة البرتقال في المنزل

الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:49 م
كيكة
كيكة
هويدا سعيد
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كيكة البرتقال من أشهي أطباق الحلويات التي يفضلها الكثير خاصة الأطفال التي يمكن اعدادها في المنزل بكل سهولة، حيث أن مكوناتها متوفرة في مطبخك، ونقدم لكي في السطور التالية طريقة عمل كيكة البرتقال الشهية.

طريقة عمل كيكة البرتقال

مكونات عمل خليط  كيكة البرتقال.

كوبان من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

كوب من السكر الناعم.
 
5 بيضات.

كوب من الزيت النباتي.
 
رشّة صغيرة من الملح.
 
كوب من عصير البرتقال.
 
ملعقة كبيرة من برش البرتقال.

ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة أو البودرة.

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مكونات عمل صوص كيكة البرتقال

كوب ونصف من السكر الناعم المطحون.
 
ملعقتان كبيرتان من عصير البرتقال.
 
ملعقة صغيرة من برش البرتقال.
 
قطرتان من لون الطعام البرتقالي.

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طريقة تحضير خليط كيكة البرتقال

في وعاء نضع الدقيق ثمّ إضافة البيكنج باودر، والملح على الدقيق.

وضع السكر، والبيض في الخلاط حتي يصبح الخليط فاتح اللون.

إضافة الزيت النباتي ثم عصير البرتقال ثم إضافة خليط الدقيق ثم اضافة برش البرتقال، والفانيليا ونخفق المكّونات حتى تختلط جميعها ويتكون خليط ناعمًا ومتجانسًا.
 
تحضير صينية مستطيلة وتغليفها بورق الزبدة ونصب خليط الكيك في الصينية.
 
تسخين الفرن جيدا ثمّ وضع الصينية في الفرن ونخبز الكيك لمدّة 45 دقيقة حتى ينضج ويصبح لونه ذهبيًا.

تحضير صلصة كيكة البرتقال

وضع السكر، و برش عصير البرتقال، واللون البرتقالي في وعاء.
 
وتقليب المكونات بالشوكة حتى تتكون صلصة ناعمة القوام مثل قوام العسل، ثم توزّيعها مباشرةً على الكيك.
 
تزيين الكيك ببرش البرتقال أو خيوط البرتقال وتقدّيمها باردة مع الشاي أو القهوة الساخنة حسب الرغبة.

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