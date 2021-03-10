رئيس «الضرائب»: توفير كل وسائل الدعم الفني للممولين لتقديم إقراراتهم

نظمت مصلحة الضرائب المصرية ندوة توعية ضريبية مجانية بالتعاون مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري، حول آليات تقديم الإقرارت الضريبية لقطاع النقل البحرى والبرى، ومنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية.وتأتي هذه الندوة في إطار سلسلة ندوات التوعية الضريبية التي تنظمها المصلحة مجانا لكافة الممولين ومؤسسات المجتمع الضريبي والمدني، وخاصة في ظل مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها المصلحة، حيث كثفت مصلحة الضرائب من عدد الندوات التي تقوم بتنظيمها بداية من موسم الاقرارات الضريبية، والذي بدأ في يناير الماضي عبر تقنية الفيديو كونفرانس حيث يتم تنظيم هذه الندوات يوميا.وأكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة تواصل خدماتها المجانية للمجتمع الضريبي من أجل موسم إقرارات ناجح، حيث إنها لا تدخر جهدا في سبيل مد جسور التواصل والثقة مع كافة أطراف المجتمع الضريبي وتقدم كل وسائل الدعم الفني والمساعدة للممولين لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا سواء على منظومة الإقرارات الالكترونية أو على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة المطبقة على كل من مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة.ولفت إلى أن المصلحة تسعى للوصول للممولين في أماكنهم من خلال ندوات التوعية الضريبية المجانية عبر تقنية الفيديو كونفرانس أو من خلال مبادرة السيارات المتنقلة وكذلك من خلال مراكز الدعم الفني في كافة الماموريات الضريبية وفروع مراكز التدريب المنتشرة في أنحاء الجمهورية أو من خلال فروع الحاسب الآلي بالإضافة إلى مكاتب الارشاد الضريبي بالغرف التجارية والمنافذ الجديدة التي يتم افتتاحها تيسيرا على الممولين في كافة محافظات الجمهورية.وأشار عبد القادر إلى أن مصلحة الضرائب على استعداد تام لتلبية كافة الدعوات من قبل الشركات لتنظيم ندوات التوعية الضريبية المجانية في اي موضوع من الموضوعات الضريبية ويتم تنسيق هذه الندوات من خلال التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥، مشددًا على أنه سيتم تنظيم هذه الندوات على الفور من خلال محاضرين على درجة عالية من الكفاءة، فالهدف الرئيسي لمصلحة الضرائب هو تقديم خدمات ضريبية إلكترونية متميزة للممولين ونشر الوعي الضريبي اللازم للاستفادة من تلك الخدمات الإلكترونية على الوجه الأكمل وبالطريقة الصحيحة.