عودة 54 لاجئًا سوريا من لبنان إلى بلدهم خلال 24 ساعة

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أن 54 لاجئا (منهم 17 امرأة و27 طفلا) عادوا خلال الساعات الـ 24 الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ الحدوديين".وذكر بيان للمركز الروسي اليوم الأربعاء، أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخير.وأضاف البيان أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش السوري قامت خلال الـ 24 ساعة الماضية بتطهير 1.8 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدة عثمان بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 13 عبوة ناسفة، منها 4 عبوات ناسفة يدوية الصنع.