محافظ أسوان والسفير الألماني يناقشان الاستعداد لاستقبال رحلات الشارتر

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتور سيريل نون سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، حيث رحب المحافظ بزيارة السفير الألمانى لعاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.وذلك بحضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والأثار والهوية البصرية، مؤكدًا عمق ومتانة العلاقات التاريخية والودية بين مصر وألمانيا والتى تشهد تطورًا كبيرًا فى الفترة الحالية على كافة المستويات السياسية والإقتصادية والثقافية والعلمية المتبادلة برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق المزيد من التعاون والدعم بين البلدين وخاصة أن ألمانيا شريك وداعم فى نجاح دولة مصر الحديثة.وبعد استعراضه لأهم المقومات السياحية والفرص الاستثمارية المتاحة، أكد أشرف عطية على أن أسوان جاهزة في ثوبها الجديد لاستقبال رحلات الطيران الشارتر المباشرة من المدن الألمانية وخاصة في ظل الإلتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الإحترازية لمجابهة جائحة كورنا سواء في المطارات أو المراسى أو الفنادق العائمة والثابتة والمطاعم والمزارات الأثرية والسياحية، لافتًا إلى أن أسوان تشهد طفرة غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات للتطوير والتجميل والبنية التحتية لتوفير كافة سبل الراحة والإستمتاع للسائحين وخاصة من الشعب الألمانى الصديق الذى يعشق الحضارة المصرية.وأضاف المحافظ بأن هناك العديد من الفرص الإستثمارية أمام الشركات الألمانية فى ظل توافر الثروات الطبيعية وتنوع مصادر الطاقة، فضلًا عن موقعها الجغرافى بإعتبارها البوابة الرئيسية على الأسواق الأفريقية، مطالبًا بالمشاركة المجتمعية للشركات المشاركة في مشروع الطاقة الشمسية وخاصة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى.ومن جانبه شكر السفير الدكتور نون محافظ أسوان على حفاوة الاستقبال. قال: "إنه لمن دواعي سروري دائمًا القدوم إلى مدينة أسوان الجميلة، ذلك المكان الذي يلتقي فيه التاريخ والطبيعة والثقافة، هذا المزيج الاستثنائي حقًا هو ما يجعل هذه المدينة المفضلة للزوار الألمان، ولذلك أنا متأكد من أنه بمجرد هزيمة جائحة كورونا المستجد على مستوى العالم، سيكون السياح الألمان أول من يعود إلى هنا ويتمتع بسحر أسوان الفريد.كما تحدث المحافظ والسفير عن الإمكانات الكبيرة للتعاون المصري الألماني في مجالات المستقبل مثل التعاون في مجال التكنولوجيا الفائقة في قطاع الطاقة المستدامة كما يتضح من مشروع مزرعة بنبان للطاقة الشمسية.وفى نهاية اللقاء أهدي محافظ أسوان درع المحافظة لسفير جمهورية ألمانيا الإتحادية وذلك تعبيرًا عن ترحيب أسوان به وإعتزازًا وتقديرًا بعلاقات الصداقة بين مصر وألمانيا الاتحادية.