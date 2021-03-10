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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس مجلس الشيوخ: توافق «تاريخي» بين مصر وفرنسا على محاربة الإرهاب

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:45 م
المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، ستيفان روماتيه، سفير فرنسا بالقاهرة، والذي قدم التهنئة للمستشار (عبدالرازق) على توليه مام منصبه.

وأعرب رئيس الشيوخ عن ترحيبة بالزيارة التي تؤكد عمق العلاقة بين البلدين، مؤكدًا على أمله في أن تشهد مزيدًا من التطور في المرحلة القادمة على كافة الأصعدة البرلمانية والاقتصادية، لافتًا إلى أهمية دور فرنسا في دعم مصر في مواجهة العديد من القضايا خاصة الإرهاب، مؤكدا أن التوافق المصري الفرنسي حول هذه القضية وغيرها من القضايا "تاريخي".

وحمل السفير الفرنسي تهنئة أيضاَ من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي لـ"عبدالرازق"، مؤكدا أن العلاقات المصرية الفرنسية مميزة على كافة الأصعدة والمستويات، معربا عن أمله في أن تشهد مزيدًا من التعاون والتطور برلمانيًا واقتصاديًا وصحيًا وسياحياَ، ومشددا على إيمان فرنسا بأهمية دور مصر واستقرارها في المنطقة بوصفها أكبر دولة في إفريقيا والشرق الأوسط.

ودعا السفير الفرنسي إلى إنشاء جمعية صداقة برلمانية بين مجلسي الشيوخ في البلدين أسوة بما هو موجود بين مجلسي النواب، وهو ما رحب به "عبدالرازق"، معربًا عن أمنيته في أن يتم ذلك في أقرب وقت.

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