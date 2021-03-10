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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمود الجمل يشارك بمسلسل «موسى» في رمضان المقبل

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:44 م
محمود الجمل
محمود الجمل
دعاء عبد المقصود
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يشارك الفنان الشاب محمود الجمل في المسلسل الرمضاني "موسى" الذي يجسد بطولته الفنان محمد رمضان، وهو من إخراج محمد سلامة، وتأليف ناصر عبدالرحمن.

ويجسد محمود الجمل شخصية صعيدية خلال أحداث العمل، تتسبب في عدد من المشاكل لبطل المسلسل الفنان محمد رمضان.

ويواصل أبطال مسلسل "موسى" تصوير مشاهد العمل بشكل يومي وعدد ساعات تصوير مكثفة للانتهاء من العمل قبل حلول شهر رمضان المقبل.

وانتهى فريق عمل مسلسل "موسى" من تصوير عدد كبير من المشاهد في الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامى، وذلك بعد تصوير عدد من المشاهد داخل القرية الفرعونية بشارع البحر الأعظم.

مسلسل موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه في إطار صعيدي.

محمود الجمل شارك مؤخرا في مسلسل "خيط حرير" الذي عرض مؤخرا، وهو من بطولة مي عز الدين، محمود عبد المغني، نيقولا معوض، سوسن بدر، وآخرون، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج شركة "سينرجى"، وإخراج إبراهيم فخر.

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