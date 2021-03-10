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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الناتو» يؤكد أهمية دور المرأة في الحلف

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:44 م
الناتو
الناتو
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أكد ميرسيا جيوان نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (الناتو) المساهمة الحيوية التي يمكن أن تقدمها النساء لتحالف أقوى وأكثر شمولا، مشيرا إلى أن مبادرة "الناتو 2030" والقرارات القادمة لقمة 2021 ستساعد أيضا على تعزيز أجندة الحلف حول المرأة والسلام والأمن.

ووفقا لبيان لحلف الناتو، اليوم الأربعاء، فقد جاءت كلمة جيوان في مداخلة عبر الإنترنت خلال قمة شبكة النساء المهنيات في رومانيا احتفالا بالمرأة الملهمة في يوم المرأة العالمي.

وأشار البيان إلى أن جيوان سلط الضوء على إنجازات الناتو التي تحققت حتى الآن لدمج منظور الجنس في جميع مجالات العمل، من السياسة والتخطيط والتدريب والتعليم إلى المهام والعمليات.

وأضاف أن حلف الناتو يهتم بزيادة فهم كيفية تأثير التحديات الأمنية بشكل مختلف على الرجال والنساء بالإضافة إلى تعزيز القدرات والاستفادة من المهارات والكفاءات الفردية، بما في ذلك معظم المناصب العليا، وبما يتماشى مع شعار يوم المرأة العالمي لهذا العام وهو "المرأة في القيادة".

وشارك في المؤتمر الذي الافتراضي الرئيسة السابقة لأيرلندا والمفوض السامي السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ماري روبنسون، والنائب الأول لرئيس البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا بالإضافة إلى ممثلين عن شبكة النساء المهنيات عبر 19 مدينة في رومانيا.

يذكر أن نهج الناتو تجاه أجندة المرأة والسلام والأمن يستند إلى 3 مبادئ هي: التكامل والشمول والنزاهة، وتعد المساواة بين الجنسين أحد محاور التعاون المهمة بين الناتو والمنظمات الدولية الأخرى، لاسيما الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والأمم المتحدة وكذلك المجتمع المدني.

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