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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

القصة الكاملة لعلاقة ميجان وهاري بالقصر الملكي

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:43 م
ميجان وهاري
ميجان وهاري
شيماء دهب
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كشفت ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري، أنّ أفكارًا انتحاريّة كانت قد راودتها بسبب التغطية الإعلاميّة البريطانيّة لشخصها، مشيرةً في مقابلة مع الإعلاميّة أوبرا وينفري بثّتها شبكة "سي بي إس"، مساء الأحد الماضي، إلى أنّ العائلة المالكة البريطانيّة رفضت السماح لها بالحصول على مساعدة.

وفقًا لموقع "people" سردت ميجان عدد من التفاصيل الخاصة بها خلال تواجدها بالقصر قبل قرار التخلي عن واجباتها الملكية في يناير 2020، وانتقلت مع زوجها وابنهما الأول، آرتشي، إلى كاليفورنيا بأمريكا من أجل حياة أكثر استقلالية، والابتعاد عن وسائل الإعلام البريطانية.

رد الفعل على قرار التخلي
بدأت القصة منذ قرار التخلي عن الواجبات الملكية من قبل هارى وميجان، وتم استقبال القرار من قبل القصر الملكي بالحزن والاستغراب ولكن تم الاستسلام للأمر الواقع.

وما إن عادت الأقاويل مرة أخرى عقب إعلان الإعلامية أوبرا وينفري عن استضافة ميجان ماركل والأمير هاري، والكشف عن أسرار تخص علاقتهما بالقصر الملكي والسبب في التخلي عن الواجبات الملكية، انتظر الملايين اللقاء الذي تمت إذاعته على مواطني المملكة المتحدة مساء الإثنين مما أحدث ضجة ورد فعل قوي لما آثاره الطرفين من أقاويل وأحداث داخل القصر الملكي.

بشرة آرتشي
من التصريحات المثيرة للجدل التى ألقت بها ميجان تعرض ابنها آرتشي البالغ من العمر الآن عامًا واحدًا، إلى الحرمان من لقب "الأمير" لأنه كانت هناك مخاوف داخل العائلة الملكية بشأن "مدى سواد بشرته قبل ولادته.

البقاء على قيد الحياة
وقالت ميجان ماركل خلال اللقاء:" لم أكن أريد البقاء على قيد الحياة بعد الآن،لقد كانت أفكارًا مستمرّة ومُرعبة وحقيقيّة وواضحة جدًا، وقلتُ إنّني بحاجة للذهاب إلى مكان ما للحصول على مساعدة، قلتُ إنّني لم أشعر بهذا مِن قبل وقالوا لي إنّني لا أستطيع، وإنّ ذلك لن يكون مفيدًا" بالنسبة إلى العائلة.

رد فعل والد ميجان
رد توماس ماركل، والد ميجان،على تعليقات ابنته المزعومة حول العنصرية للعائلة الملكية، معربًا عن أمله أن تكون ملاحظة ابنته بشأن العنصرية مجرد سؤال غبي، مشيرًا إلي أنه لا يعتقد بأن العائلة الملكية البريطانية عنصرية.

وأضاف توماس ماركل لقناة "ITV": "لدي احترام كبير للعائلة الملكية، ولا أعتقد أن العائلة الملكية البريطانية عنصرية على الإطلاق... لا أعتقد أن البريطانيين عنصريون، أعتقد أن لوس أنجلوس عنصرية، وكاليفورنيا عنصرية، لكنني لا أعتقد أن البريطانيين كذلك".

رد قصر باكنجهام
رد قصر باكنجهام البريطاني في بيان لأول مرة منذ إذاعه حلقة دوقة ساسكس ميجان ماركل والأمير هاري ولي العهد البريطاني مع الإعلامية أوبرا وينفري.
ووفقًا لموقع People جاء في البيان الذي صدر مساء أمس الثلاثاء من قبل قصر باكنجهام نيابة عن الملكة إليزابيث:"تشعر الأسرة بأكملها بالحزن لمدى صعوبة السنوات القليلة الماضية بالنسبة لهاري وميجان".

وتابع البيان:"أن القضايا المثارة وخصوصًا المتعلقة بالعرق هي مقلقة، في حين أن بعض الذكريات قد تختلف، إلا أنها تؤخذ على محمل الجد وستتناولها الأسرة على انفراد".

وأضاف البيان أن هاري وميجان وآرشي سيظلون دائمًا أفرادًا محبوبين جدًا في العائلة.


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