مصر بعيدة عنها.. إلى أين وصلت الموجة الثالثة من كورونا عالميًا؟

ربما يكون الحديث عن دخول مصر للموجة الثالثة من فيروس كورونا يعد مبكرًا شيء ما، لكن على الجهة الأخرى هناك دول بالفعل دخلت تلك الموجة وبدأت في التعامل معها استعدادًا للذروة، ودول آخرى تقف على مشارفها ربما تلحق بالركب قريبًا.وتشير بيانات وإحصائيات وزارة الصحة اليومية إلى أن هناك تذبذب في الأعداد الخاصة بالإصابات والوفيات، والتي تزيد في أيام وتنقص في آخر لكنها لازالت تحافظ على متوسط 500 - 600 إصابة ونحو 40 - 50 وفاة يومية فقط.واتساقًا مع ذلك، فقد أعلنت وزارة الصحة بالأمس ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس داخل المستشفيات وهي حالات بسيطة ومتوسطة وهو ما يستوجب الحذر، خاصة مع اقتراب دخول شهر رمضان مشددة على ضرورة التزام المواطنين خلال الفترة المقبلة.وأكدت أن مصر لازالت في المرحلة الثانية من الوباء العالمي، ولم تدخل بعد الموجة الثالثة مثل كثير من دول العالم، مشيرة إلى أن الارتفاع هو نسبي وليس كبير للدرجة التي تستدعي الحديث عن الموجة الثالثة والفترة المقبلة ستعتمد على وعي الشعب.لكن هناك بالفعل دول انتهت من الموجة الثانية ودخلت الموجة الثالثة بل وأصبحت في ذروتها، فكيف تتعامل تلك الدول؟ وإلى أي حد وصلت أعداد الإصابات والوفيات بها؟، "الدستور" ترصد أبرز تلك الدول والأوضاع التي آلت إليها في التقرير التالي.آخر الدول التي أعلنت عن حالة الاستنفار التامة بسبب الدخول للموجة الثالثة هي إسبانيا، بعدما أعلن المجلس القومي للبحوث الإسبانية الأسبوع الماضي أن بلاده دخلت الموجة الثالثة وربما تلحقها كل دول أوروبا بسبب الشتاء والطقس البارد مع إغلاق النوافذ.وقالت عالمة الفيروسات مارجريتا ديل رئيسة المجلس القومي للبحوث الأسباني، إن بلادها بدأت في الموجة الثالثة موضحة: "كان علينا أن ننهى الموجة الثانية بشكل أوضح لمواجهة الموجة الأصعب، الآن، هى الثالثة التى تبدأ بالشتاء، حيث ينتقل الفيروس بشكل أكبر، ولقد بدأنا القيام بأنشطة أقل بكثير فى الهواء الطلق وهو ما يثير القلق".وسبقتها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعد أحد الدول المتفشي فيها الفيروس منذ ظهوره بطريقة متوحشة، حيث دخلت الموجة الثالثة عبر بيان تحذيري آثار ذعر المواطنين، أكدت فيه على ضرورة إتباع الاجراءات الوقائية والعودة لحالة الغلق العام.وأعلنت الصحة الأمريكية أنها دخلت الموجة الثالثة من كورونا وعلى وشك بدء الذروة، إذ أن أمريكا التي تحتل صدارة دول العالم في إصابات كورونا سجلت إجمالي إصابات بالجائحة 24 مليونًا و633805، منها 410383 حالة وفاة.ولحقت بها بريطانيا والتي رصدت سلالة جديدة من فيروس كورونا، وقالت عنها أنها أشد فتكًا من السلالات الماضية، وأوضحت وزارة الصحة أن البلاد تشهد الموجة الثالثة والأسوأ للفيروس والتي ستكون أكثر فتكًا من الموجتين الأولى والثاني.وكذلك كوريا الجنوبية أعلنت عن دخولها الموجة الثالثة من فيروس كورونا، فخلال الأسبوع الماضي أعلنت السلطات الصحية أن الموجة الثالثة من كوفيد-19 ضربت البلاد وتنتشر سريعًا، وقال المسؤول الصحي "يون تيه هو"، إن العاصمة سول تشهد حوالي 900 إصابة جديدة في اليوم الواحد، إضافة إلى حدوث إصابات في أماكن أخرى.وذهبت الموجة الثالثة لى ماليزيا، خلال مطلع الشهر الجاري، حيث أعلنت مديريات الصحة هناك تباعًا أن البلاد دخلت الموجة الثالثة من الفيروس والتي تعتبر أشد فتكًا وأعنف مما سبق، وناشدت المواطنين بالالتزام التام بالاجراءات الاحترازية كافة وعدم التهاون وتم تعليق الدراسة والعودة لحالة الغلق العام.وأخيرًا اليابان، والتي أعلنت في يناير الماضي أن هناك موجة ثالثة ضربت البلاد وانتشرت بين المدن والشوارع أدت إلى زيادة أعداد الإصابات والوفيات، وفرضت الحكومة هناك إجراءات مشددة في أنحاء الدولة، حيث وصلت الإصابات إلى 377 ألف إصابة و5383 حالة وفاة منذ ظهور الجائحة.كما حذر المجلس العلمي في فرنسا من موجة ثالثة لا مفر منها لوباء كورونا في البلاد قريبًا، لأن التدابير المتخذة حتى الآن من طرف الحكومة غير كافية لمنعها، مؤكدًا أن تطورات الوباء الحالية توضح أن الموجة الثالثة ستكون أشد وستأتي سريعًا.