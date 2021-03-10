الجزائر وسلوفينيا تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، في اتصال هاتفي مع نظيره السلوفيني انزيه لوغار، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات.وقال بوقدوم - في تغريده على حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء - إنه "تم التطرق خلال الاتصال الهاتفي مع وزير خارجية جمهورية سلوفينيا السيد انزيه لوغار إلى العديد من المسائل المتعلقة بالتعاون الثنائي وسبل تعزيزه في شتى المجالات".وأضاف بوقدوم أنه تم الاتفاق أيضا على ضرورة دعم التشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية تحسبا لتولي جمهورية سلوفينيا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.