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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أردوغان يهاجم المعارضة: لا تسمع ولابد من محاسبتهم

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:41 م
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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من جديد هاجم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حزب الشعب الجمهوري المعارض، زاعمًا أن نظامه «يجري الكثير من التطور لكنّ حزب الشعب الجمهوري لا يريد أن يسمع».

جات تصريحات أردوغان في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء، ووصف حزب الشعب الجمهوري الذي يقوده كمال كليتشدار أوغلو بـ«أعمى القلب».

وسبق وأن قال أردوغان في مؤتمر صحفي، إنهم يذكرونه بالقمامة والطين.

وأضاف أردوغان، أن «قطاع الخزانة والمالية يدار بدقة وشفافية في تركيا، وعندما نقارن زمن الجمهورية التركية في زمن حزب الشعب الجمهوري سنجد الكثير من الأموال التي تبخرت التي يجب أن نحاسبكم عليها وسنحاسبكم عليها».

كان الرئيس التركي أردوغان علق في وقت سابق على ردود الأفعال عن اختفاء 128 مليار دولار، وقال: «أود أن أوضح موضوع احتياطيات النقد الأجنبي لمواطنينا الذين قد يقعون في حيرة من أمرهم. صرف العملات الأجنبية مخطط ومراقب. تم إجراء صفقات. وجميع هذه المعاملات في إطار قواعد السوق ووفقًا للقانون. ولا يتعلق الأمر بتبخر العملة الأجنبية أو الربح غير العادل».

وسبق أن اتهم المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، فائق أوزتراك، النظام التركي برئاسة أردوغان، بإهدار 128 مليار دولار خلال 8 شهور، بسبب قرار رفع أسعار الفائدة كمحاولة لتثبيت سعر صرف الليرة التركية.

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