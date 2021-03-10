إصلاح وصيانة 85 كشاف معطل بعدد من قرى المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا رئيس مركز ومدينة المنيا، من حملات الصيانة الدورية للكشافات وأعمدة الإنارة بالقرى والأحياء المنيا، ونجحت في إصلاح وصيانة 85 بالطرق المؤدية للقرى، وذلك لإنارة هذه الطرق والحد من وقوع الحوادث عليها ليلا.قال مصطفي الديبكي، رئيس الوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان، إنه تم تنفيذ حملة مكثفة بدأت من أمس، واستمرت لصيانة الكشافات الموجودة بطريق كدوان والطريق الدائري وطريق مصر أسوان، وتم عمل الصيانة اللازمة، وإنارة جميع الكشافات المعطلة بنسبة 100% من الطرق المذكورة.وأكد المهندس عبد التواب حسن، رئيس قسم الكهرباء ببني محمد سلطان، إن قسم الإنارة بنزلة حسين واصل أعمال الصيانة الدورية للكشافات بالطريق العام بداية من ميدان نفرتيتي مرورا بميدان الشرفا وحتى قرية نزلة حسين وإضاءة الكشافات المعطلة وتغيير لمبات للكشافات المعطلة، لإنارة الطريق أمام المواطنين والحد من وقوع الحوادث ليلا بواقع 40 كشافا.وأضاف رضا مصطفى رئيس الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل، بتنفيذ حملة لصيانة طريق البكل وعزبة ضلام بصفط الغربية بعدد 20 كشافا.وأشار محمد محمود رئيس قرية صفط الخمار، إلى أنه تم متابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة بطريق دمشاو هاشم وطريق ترعة سري بداية من كوبري أبو عياد بعدد 25 كشاف إنارة.