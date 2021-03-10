تركيب أول محطة طاقة شمسية لخدمة المزراعين بمركز بلاط في مطروح

أكد المهندس عبد الحكم الجبالي رئيس الوحدة المحلية لمركز بلاط، أنه تم الانتهاء من تركيب وتشغيل محطة طاقة شمسية بزمام مدينه بلاط بقدرة 20 كوات وبتكلفة بلغت 195 ألف جنيه لتكون أولى نتاج بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة الوادي الجديد والبنك الزراعي المصري لتطوير أنظمة الري واستخدام الطاقة الشمسية كطاقة متجددة بديل للوقود التقليدي المكلف.وأضاف الجبالي أن المساحة المستهدف ريها تصل إلى أكثر من 30 فدانًا، لافتا إلى أن البنك سيقدم قروض للمزارعين بفائدة تصل إلى 7.5% بسيطة ومتناقصة على أقساط سنوية أو شهرية لمدة 5 سنوات، وذلك للتيسير عليهم ولتحقيق التنمية المستدامة للمشروعات الزراعيه القائمة.