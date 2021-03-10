«عين الحقيقة».. كاميرات المراقبة «شاهد شاف كل حاجة»

- خبير تكنولوجيا: تركيبها ضرورة لا غنى عنها وتطور كبير بتقنياتها



- تاجر كاميرات مراقبة: أسعارها تبدأ من1150 جنيهًا إلى 60 ألف



- خبير أمني: إلزام أصحاب العقارات بتركيبها ضرورة



- قانون ترخيص المحال التجارية يلزم بتركيب كاميرات المراقبة

خبير تكنولوجيا: تركيبها ضرورة لا غنى عنها وتطور كبير بتقنياتها

تاجر كاميرات مراقبة: أسعارها يبدأ من1150 جنيهًا إلى 60 ألف

تاجر كاميرات: هناك تهاون من الكثيرين في تركيبها رغم أهميتها

خبير أمني: ضرورة إلزام أصحاب العقارات بتركيبها

مساعد وزير الداخلية السابق: واقعة المعادي ليست ظاهرة وتركيب الكاميرات ضرورة

قانون ترخيص المحال التجارية يلزم بتركيب كاميرات المراقبة

جرائم شهدت عليها كاميرات المراقبة

مع انتشار فيديو التحرش بالطفلة الصغيرة من قبل ذلك الذئب البشري الذي استدرجها إلى مداخل إحدى العمارات بحي المعادي، أثبت الواقع أن هناك بطلان رئيسيان وراء إنقاذ هذه الطفلة البريئة، أولهما السيدة التي تصدت للمتحرش، والثاني هو أداتها في الكشف عن هذا الجاني، وهي كاميرا المراقبة التي كانت مثبتة بمدخل العمارة، والتي كشفت لها عن تلك الواقعة، لتعتبر هنا وفي كثير من الأحيان هي الشاهد الأول وراء كل جريمة، بل وأداة إثبات الجريمة أيضا.سؤال طرح نفسه بعد واقعة "تحرش المعادي"، مفاده هل بعد تلك الواقعة يجب تفعيل قانونًا يلزم جميع المنشآت والعمارات السكنية، بوضع كاميرات مراقبة، مثلما يوجد قانون بالفعل يلزم المحال التجارية بذلك؟.المهندس مالك صابر، خبير تكنولوجيا المعلومات، أوضح لـ"الدستور" أن تركيب الكاميرات يعد ضرورة لا غنى عنها في أي منشأة وليس بالمحال فقط، موضحًا أنها الشاهد الأول على وقوع الجريمة، كما أنها قد تكون المنذر الأول قبل وقوعها كذلك مثلما حدقث في واقعة طفلة المعادي.وتابع صابر أن هناك العديد من التطورات التي طرأت على مجال تصنيع كاميرات المراقبة، والتي من شأنها الإفادة بمعلومات أكثر وأدق عن مرتكبي الوقائع، وهو الأمر الذي قد يحمي الكثيرين من مخاطر ومهالك قد تحدث في حال عدم تركيبها، مشيدًا بدور الكاميرا في واقعة التحرش بطفلة المعادي، وقال "لولا وجود كاميرا مراقبة، كان ضاع مستقبل الطفلة".وضرب صابر مثلًا بالتطور التكنولوجي الكبير الذي حدث في مجال كاميرات المراقبة، كاشفًا عن أنه أصبح هناك بعض الأجهزة المتطورة وكاميرات مراقبة التي يمكنها على سبيل المثال رصد جميع السيارات التي تسير بشواع الجمهورية وتصويرها، واستطاعتها جمع كافة البيانات عن تلك السيارات وتخزينها، وبمجرد مرور السيارة أمام تلك الكاميرات مرة أخرى يتم عرض كافة البيانات الخاصة بها على مسئول غرفة المراقبة، والتي تبدأ من ثم الكشف عن معلومات بسيطة عنها مثل إذا كان هناك تغييرًا قد حدث للونها وتوقيته، وصولًا بمعلومات مثل إذا كان هناك مخالفة على هذه السيارة أم لا، وغيرها من البيانات الهامة، والدقيقة عنها، والتي بالفعل تساعد الأجهزة الأمنية في الكثيرمن مهامهم، موضحًا أن هناك الكثير من أنواع الكاميرات المتطورة التي يجب بالفعل استخدامها وعدم تفويت تلك الفائدة التي تحققها، والتي يأتي على رأسها تحقيق الأمان.وأكد الخبير التكنولوجي على دور الكاميرا في الكشف عن الكثير من الجرائم وليس جرائم التحرش فقط، موضحا ضرورة توظيف التكنولوجيا الرهيبة التي وصل إليها العالم، وتوافر منها الكثير في مصر، وذلك من أجل تحقيق الصالح العام للمواطن، وشعوره بالأمن.علي إبراهيم، صاحب شركة لبيع كاميرات المراقبة، أوضح أن هناك الكثير من العملاء لديه يجددون باستمرار كاميراتهم، مبدلينها بالأحدث دائمًا وذلك لتقديرهم لأهميتها، مشيرًا إلى أن هناك الكثريرن من زبائنه من يشكره في حال كانت سببا في منع بعض وقائع السرقة أو الكشف عن مرتكبيها.ووصف "علي" من يُقبل على شراء كاميرات مراقبة لا يشترى كاميرات فقط، بل أنه يشترى "سيستم كامل"، يتضمن جهاز "DVR"، مسجل فيديو رقمي، وهارد ديسك، وذلك من أجل حفظ المادة المسجلة من الفيديو، والذي ويتراوح حجم التخزين به من 500 ميجا بايت حتى 2 تيرا، بالإضافة إلى الكابلات.أما عن أسعار كاميرات المراقبة، فأشار إلى أنها تبدأ لديه من سعر150 جنيهًا، وصولًا إلى 60 ألف جنيه، وذلك على حسب اختلاف تقنياتها، موضحًا أنها بذلك تناسب جميع المستويات المادية، والجميع يستطيع شرائها، واختتم بقولها: "رجاء أن يكون هناك قانون لإلزام الجميع بتركيب كاميرات لمراقبة وليس المحال التجارية فقط، بل كذلك المنازل والعمارات، لكي تقل مثل هذه الحوادث داخلهاط.على الجانب الآخر، يرى محمد كريم، صاحب شركة لتركيب الكاميرات بالدقي، أن هناك الكثير من أصحاب المحال والمنشآت يتهاونون في وضع كاميرات المراقبة، على الرغم من فرضها عليهم قانونيًا، وهو الأمر الذي أشار إلى ضرورة محاسبتهم عليه، وذلك لكونهم -على حد قوله- ليسوا في ذلك مخطئين بحق أنفسهم فقط بل هم مخطئون أيضًا في حق غيرهم الكثير، بسبب أن تركيب هذه الكاميرات كان من الممكن أن يكون وسيلة إنقاذ الكثيرين من جرائم محققة.وعن أنواع كاميرات المراقبة، أضاف كريم أن هناك نوعين منها وهي كاميرات مراقبة داخلية وأخرى خارجية، والنوع الأول حسب وصفه يستخدم فى الأماكن المغلقة، أما الثاني فيستخدم فى الأماكن المفتوحة، والتي يُصنع البعض منها من المعدن، وهو يتحمل المياه وتقلبات الطقس وأشعة الشمس، موضحًا أن سعر الكاميرا الخارجى يزيد على الداخلى بمقدار ما يقارب الـ 50 جنيهًا.وأضاف تاجر كاميرات المراقبة أنه ينبغي أن من يقوم بتركيب كاميرات المراقبة أن يكون شخصًا متخصصًا فالكاميرا يحتاج تركيبها إلى تحديد دقيق للأبعاد لك يمكن أن تقوم بمهامها جيدًا.اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، أوضح لـ"الدستور"، أهمية كاميرا المراقبة في الكشف عن الجرائم والتيسير على رجال الامن موضحًا أن هناك قانونًا يلزم أصحاب المحال التجارية، والمنشآت بتركيب كاميرات المراقبة داخل وخارج المحل، ولكنه أشار إلى ضرورة وجود إلزام بالفترة القادمة على أصحاب العقارات، كذلك القاطنين بها على تركيب مثل هذه الكاميرات، خاصة بعد وقوع مثل هذه الحوادث، لافتًا إلى دور كاميرات المراقبة من قبل في منع العديد من الحوادث، وكذلك الكشف عن مرتكبيها.وتابع علام بإشارته إلى ضرورة استخدام كافة الأنظمة التكنولوجية الحديثة، وتفعيلها من أجل تقليل معدلات الجريمة.وفي هذا الشأن، ذكر علام العديد من الحوادث التي كان لكاميرا المراقبة دورًا كبيرًا في الكشف عن مرتكبيها، مثل حادثة قتل الفنانة الراحلة سوزان تميم بدبي، والتي تم ضبط مرتكبها بعد مرور أقل من نصف ساعة على ارتكاب الحدث، وذلك عن طريق الكاميرات التي كانت مثبتة في البرج السكني الذي وقع فيها الحادث، واستخدام الصور التي التقطتها، ووضعها على أحد الأجهزة المتطورة التي تكشف من خلال صورة واحدة جميع الصور السابقة لهذا الشخص في جميع أنحاء الدولة، فتم رصد تحركاته من وقت أن نزل بالمطار، وقام بشراء الأدوات التي استخدمها في جريمته من ملابس ومطواة وغيرها، بالإضافة إلى رصد جميع تحركاته في اتجاهه لتنفيذ الجريمة، وهو ما أدى بالطبع إلى سهولة القبض عليه ومن بعد ذلك تنفيذ الحكم به، مؤكدا أن كاميرات المراقبة تخدم كثيرًا رجال الأمن وتيسر من مهامهم.اللواء جمال بركات، مساعد أول وزير الداخلية السابق، أوضح لـ"الدستور" أنه بغض النظر عن تلك الواقعة، فإنه من الضروري استخدام كاميرات المراقبة بشكل كبير في هذا العصر الذي تكثر فيه معدلات الجرائم، كما ينبغي على الإعلام حث المواطنين على ذلك، من خلال القيام بتنويهات يعبر بها عن أهمية تركيب تلك الكاميرات، ودورها في حماية الأسر والمجتمع، من جرائم محققة وكشف مرتكب الجرائم إذا وقعت، وبالتالي تنفيذ العدالة بهم.وعن حادثة تحرش المعادي، والتي فيها كاد أن يضيع من الطفلة أعز ما تملك، لولا تدخل إحدى السيدات البطلات التي كشفت المجرم عن طريق كاميرا المراقبة، يقول "جمال" أنه وعلى الرغم من بشاعة الواقعة إلا أننا لا يمكننا أن نعتبرها ظاهرة فهي واقعة فردية، ناتجة عن وجود مجتمع يحمل في طياته الكثير من الخير والشر في ذات الوقت، فمن الطبيعي ظهور بعض تلك النماذج المشينة فيه، والتي ينبغي معاقبته على الفور لتكون عبرة لغيرها.وقد وضع القانون عدة من القواعد لترخيص المحال التجارية والمنشآت من بينها تقنين أوضاعهم بإلزامهم تركيب كاميرات المراقبة، فألزم القانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة، بتركيب كاميرات مراقبة ونص على أنه" تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة "، وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات، والأماكن والأنشطة التي يُحظر فيها تركيب هذه الكاميرات".ويُذكر أن المحل العام، وفقًا للقانون، يشمل كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية، وبالتالى يشمل المقاهى والكافيهات والمطاعم والأكشاك والمعارض والملاهى، وغيرها.الجدير بالذكر أن هناك الكثير من الجرائم التي كانت فيها كاميرا المراقبة هي الشاهدو البطل الحقيقي ورائها، نذكر هنا بعضها:ففي يوم 22 نوفمبر 2016، تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا من لواء بالمعاش بمقتل المجنى عليها نيفين لطفي، رئيس مصرف أبو ظبي الإسلامي، داخل قصرها الكائن بأحد الكمباوندات، وانتقلت الأجهزة الأمنية، ليتبين أنها مصابة بطعنات فى أماكن متفرقة بجسدها تسببت فى وفاتها.كاميرات المراقبة، هنا ساعدت الأجهزة الأمنية فى تحديد هوية الجاني حيث سجّلت لحظات دخوله إلى الجناح الخاص بالمجنى عليها، ومن ثم تحديده بعدما تعرف عليه العاملون بأمن الكمباوند، وتبين أنه كان عاملًاا معهم، وتم فصله لسوء سلوكه، وبعد مرور 24 ساعة أُلقي القبض عليه، وأُحيل للمحاكمة الجنائية، وبتاريخ 23 أبريل 2018، صدر حكم بإعدامه شنقا حتى الموت.وكذلك لا ننسى دور كاميرات المراقبة فيما عرف باسم جريمة مذبحة كفر الدوار، حين عثر على شابة وطفليها التوأم مذبوحين داخل منزلهم بحي منشية النصر بكفر الدوار بمحافظة البحيرة.حيث نجحت أجهزة الأمن في التوصل لمرتكب الجريمة، عندما تبين من خلال الفحص ورصد المشاهدات وتفريغ الكاميرات، أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عم "الأم" والذي يعمل سائقًا.وكان الجاني يساعدها فى ترتيب محتويات المنزل، وأثناء تواجده راودها عن نفسها فتعدت عليه بالضرب، وحاولت الاستغاثة بالجيران، ما جعله يتوجه سريعًا إلى مطبخ المنزل، ويمسك سكينًا ويذبحها ويذبح طفليها التوأم حتى لا ينفضح أمره، ويفر هاربًا، لتكون الكاميرا المثبتة بمدخل العمارة هي الكاشف الأول عن هويته بعض تفريغها وتجميع الأدلة.وبهذا القانون يُهدف إلى القضاء على ظاهرة المحال غير المرخصة، وفي ذات الوقت يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة لكل من أصحاب المحال والمواطنين.