انتحار شاب شنقًا في ظروف غامضة بفايد

أقدم شاب على الانتحار بمنزله بعزبة الإصلاح في قرية سرابيوم بمركز مدينة فايد محافظة الإسماعيلية، بأن قام بشنق نفسه، وتم نقل الجثة لمركز طبي فايد، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.كان مرفق إسعاف الإسماعيلية، تلقى إخطارا وبلاغا عن حالة انتحار ووجود جثته بمنزله في قرية سرابيوم، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ.وتبين وجود جثة هامدة لشاب يدعى "سيد علي عبد الفتاح" 18 سنة، وتم نقله لمستشفى فايد المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.