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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مياه أسيوط: 481 مليون جنيه توسعات ضمن مبادرة «حياة كريمة»

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:38 م
مياه أسيوط
مياه أسيوط
أسيوط - محمد أبو شادي:
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أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، عن توقيع الشركة عقد اتفاق مع شركة كير للمقاولات والصيانة، للبدء في تنفيذ مشروعي توسعات محطة مياه ديروط المرشحة بطاقة إنتاجية 21.5 ألف م3 يوم.

هذا بالإضافة إلي توسعات محطة الحوطا الشرقية بطاقة إنتاجية 5 ألف م3 يوم بمركز ديروط، لتصبح الطاقة الإجمالية الكلية للمحطتين 26.5 ألف م3 يوم، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه أبوتيج المرشحة بطاقة تصميمة 43 ألف م3 يوم ليصل إجمال طاقة المحطة 86 ألف م3 يوم.

وأوضح أن المبادرة يستفيد منها أكثر من 2 مليون و750 ألف مواطن، بعدد (149) قرية مستهدفة فى (7) مراكز من مراكز محافظة أسيوط.

وشدد رئيس شركة أسيوط على ضرورة الإلتزام الالتزام بالجدول الزمني ومتابعه تنفيذ المشروع فنيًا وماليًا واداريًا والتنسيق مع الجهات المعنية، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، واتباع اجراءات السلام والصحه المهنيه، وتأمين بيئة العمل حفاظًا علي سلامة وأمن الكوادر البشرية القائمة علي تنفيذ المشروع.

وأشار إلى توالى عقود الاتفاقات وبروتوكولات التعاون بين الشركة وجميع مؤسسات المجتمع المدني ضمن مبادرة حياة كريمة في مرحلتيها الأولي والثانية، والتى جاءت بدعوة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق سبل الحياة الكريمة للفئات والقرى الأكثر احتياجا.

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