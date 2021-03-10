حبس عاطل وسيدة لحيازة 100 طربة حشيش بالعامرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطل وسيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما لحيازتهما 100 طربة من مخدر الحشيش بقصد ترويجها والاتجار بها على عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، وسيدة، بمزاولة نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة قسم شرطة مسرحًا لعملهما.عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليهما أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتفان محمول. وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه بقصد ترويجها علي عملائهما، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.