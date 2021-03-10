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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

نتنياهو يكشف تفاصيل جديدة عن حادث السفارة الإسرائيلية 2011

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:47 م
السفارة الإسرائيلية
السفارة الإسرائيلية
سارة شريف
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كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في حديث مباشر له عبر فيسبوك مع أنصاره، تفاصيل جديدة عن واقعة اقتحام مبنى السفارة الإسرائيلية في القاهرة أثناء أحداث عام 2011، حيث كانت الرقابة العسكرية الإسرائيلية قد منعت في الماضي نشر مثل هذه التفاصيل.

وقال نتنياهو: "لقد تحدثت مع السلطات المصرية وقلت لهم إنني سأرسل مروحتين، أرسلتهم دون أن أخبر المصريين بأن المروحيتين ستهبطان في المطار، فظنوا أن المروحتين ستهبطان في سطح العمارة حيث مقر السفارة، وعندما تأخرت المروحيات الإسرائيلية أرسلت السلطات المصرية مجموعة من القوات المصرية الخاصة".

يذكر ان الهجوم على السفارة الإسرائيلية في مصر وقع يوم 9 من سبتمبر 2011، عندما اقتحم آلاف المتظاهرين المصريين بالقوة مبنى السفارة الإسرائيلية بعد انهيار الجدار الأمني الخرساني المحيط بالمبنى.

وتم إجلاء ستة من أفراد السفارة الإسرائيلية في القاهرة كانوا في غرفة محصنة داخل مبنى السفارة أثناء الهجوم، من قبل وحدة كوماندوز مصرية، بعد التدخل الشخصي من الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزير دفاع الولايات المتحدة ليون بانيتا.

في أعقاب الهجوم، تم نقل 85 من أفراد طاقم السفارة الإسرائيلية وأفراد عائلاتهم إلى إسرائيل بينما بقي نائب السفير الإسرائيلي في القاهرة.

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