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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتشال جثمان ضحية العقار المنهار بالإسماعيلية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:36 م
العقار المنهار بالإسماعيلية
العقار المنهار بالإسماعيلية
مصطفى دياب
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تمكنت الحماية الميدانية بالإسماعيلية من انتشال جثة، مسن يدعى علاء عبداللطيف رمضان، عمره 65 سنة، من أسفل أنقاض العقار المنهار المكون من 3 طوابق بشارع الأهرام بحي أول وسط مدينة الإسماعيلية، والذي انهار صباح اليوم الأربعاء.

وكشفت مصادر أمنية، عدم وجود شبهة جنائية، مؤكدة إنه بسؤال مالك المنزل عن سبب الانهيار أرجع ذلك لقدم المنزل وتهالكه، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما قام مجلس المدينة بفصل التيار الكهربائي والمياه عن المنزل، وبالتنسيق مع أجهزة الأمن تم عمل كردون أمني من الشرطة حول المكان.

وتفقد عدد من قيادات محافظ الإسماعيلية، موقع انهيار منزل خالي من السكان بشارع الأهرام وسط المدينة، حيث تبين أن المنزل قديم ومكون من ثلاثة طوابق وخالي من السكان وصادر له قرار تنكيس وترميم من لجنة المنشآت المنهارة والآيلة للسقوط.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بانهيار منزل بشارع الأهرام في حي أول، وعلى الفور، انتقل إلى مكان البلاغ مدير الأمن، ورجال المرور، وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين، انهيار منزل مكون من 3 طوابق.

تم عمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.

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