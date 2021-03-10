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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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طريقة عمل التورتة الاسفنجية البيضاء و الشيكولاتة في المنزل

الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:50 م
التورتة الاسفنجية
التورتة الاسفنجية
هويدا سعيد
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تورتة الشيكولاتة من أنواع الحلوة التي يعشقها الكثيرون، وتفضل سيدات كثيرين تصنعها في المنزل، نظرا الي أنتشار فيروس كورونا، فا نقدم في السطور التالية طريقة عمل تورتة الشيكولاتة في المنزل، وطريقة عمل التورتة الإسفنجية البيضاء.

طريقة عمل التورتة في المنزل

مقادير تحضير التورتة
4 بيضات
2 كوب دقيق
4٣ كوب زيت نباتي
٢ ملعقة صغيرة خميرة
3١ كوب كاكاو خام
كوب سكر
ملعقة كبيرة فانيليا سائلة

مكونات تزيين تورتة الشيكولاتة

3 ملاعق كاكاو
رشة جوز هند مبشور
ملعقة صغيرة زبدة
4١ كوب سكر ناعم
علبة قشطة

طريقة عمل تورتة الشوكولاتة في المنزل


- في وعاء كبير اخلطي البيض والسكر والفانيليا باستخدام المضرب الكهربائي حتى يتضاعف حجم الخليط.

- يضاف للخليط السابق الكاكاو الخام ثم الزيت مع التقليب، ثم يوضع الدقيق بشكل تدريجي ثم الخميرة.

- تدهن الصينية بالزبدة ثم يوضع الخليط السابق فيها.

- توضع الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ وتترك لمدة ٤٠ دقيقة حتى تنضج.
- ولتحضير الصوص ضعي مكعب زبدة على النار هادئة ثم تضاف علبة القشطة والسكر والكاكاو مع التقليب

- بعد خروج التورتة من الفرن زينيها بصوص الشوكولاتة الذي تم إعداده ورشيها بجوز الهند.

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طريقة عمل التورتة الإسفنجية البيضاء

المكوّنات
كوب من الدقيق الأبيض.
ثلاث أرباع الكوب من السكر.
6 بيضات.
ربع كوب من النشا.
ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.
 

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طريقة تحضير التورتة الإسفنجية البيضاء


وضع البيض والفانيلا في وعاء والخفق لمدة دقيقتين باستخدام الخفاقة الكهربائية.

إضافة السكر والاستمرار بالخفق لمدة عشر دقائق حتى يتضاعف حجم الخليط.

إضافة الدقيق والتقليب باستخدام ملعقة حتى لا يخرج الهواء من الخليط.

تحضير صينية الفرن ودهنها بالزيت ونرش عليها الدقيق.

سكب خليط الكيك في الصينية، ثم إدخالها الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدّة ثلث ساعة أو حتى يحصل الكيك على النضج الكامل.

إخراج الكيك من الفرن وتركه جانبًا حتى يبرد تمامًا.

تقطيع الكيك إلى شرائح سميكة ثم تقديمه، كما يمكن إضافة الكريمة المخفوقة مع قطع الفواكه كي يكون الكيك غنيًا.

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